传统汽车巨头大众对于电动车市场的反击还在继续。

扩大电动汽车的运动性

凭借其最新型号 GTX ，大众 ID.4 系列产品获得了全轮驱动和更加运动的感觉。它不是像 Golf 的 GTI 那样可靠的性能车型，而是具有 AWD 和一些附加运动性的 ID.4。对于那些希望在 ID.4 电动车型中拥有更多个性的人来说，这是一个不错的选择。GTX 名称将在欧洲越来越多的全电动 ID 型号上使用。今年晚些时候进入美国的 AWD 版本可能没有带有 GTX 的名称，但具有类似的技术规格，中国市场应该也会有对应车型。

马达和电池组

ID.4 GTX 配有前后电动机。它们共同产生 295 马力（220 千瓦）。后部电动机是永磁体单元，前部电动机是异步电动机。大众汽车表示，ID.4 GTX 将在 6.2 秒内达到 100 km / h（62 mph）的时速。GTX 具有与后驱型号相同的电池组：82 kWh，可用能量为 77 kWh。

能量再生和 AWD 系统

GTX“智能控制系统” 确定向两个电机分配多少功率。在大多数驾驶情况下，后部电动机可自行为电动汽车供电。直到失去牵引力或积极地驱动 ID.4 才对前电动机供电。

当驾驶员踩下制动踏板时，后部电动机负责在回收能量的同时使 EV 减速。在某些情况下，前置电动机可以回收能量。后部电动机可以制动，直至达到约 0.3g 的减速率，然后液压制动开始。在 D 行驶模式下，仅当踩下制动踏板时才会发生能量再生。但是，在 B（制动）行驶模式下，当驾驶员抬起油门踏板时，功率再生开始。与后置驱动器 ID.4 一样，GTX 不提供单踏板驱动。

充电及续驶里程

ID.4 GTX 将配备 11 kW 交流车载充电器，用于家庭和 2 级充电目的。在直流快速充电站，ID.4 可以充电至 125 kW，在 30 分钟内可转换为约 186 英里（300 公里）。

由于采用了双电动机传动系统，GTX 的行驶里程可能会比当前的后驱版本小一些，后者被 EPA 评为 250 英里。虽然，在现实世界中可以实现更长的行驶里程。大众汽车表示，使用 WLTP 循环标准，GTX 可以行驶 480 公里（298 英里）。

独特的内部和外部

在外部，车顶和扰流板涂成黑色，可提供两种色调的外观。前保险杠和后保险杠经过重新设计，更具运动感。可以在后行李箱盖和挡泥板上找到 GTX 徽章。日间行车灯，前灯和尾灯均为 LED。标配 20 英寸车轮，可选配 21 英寸 Narvik 车轮。

在内部，GTX 的内饰与普通后驱车型相比有所不同。大部分内部都是深色的，但仪表板和人造革门的上部为 X-Blue。在某些区域可能会出现红色缝线。GTX 徽标位于方向盘，门槛和前排座椅上。加固的前排运动座椅已获得 ARG（德国更健康的背部运动认证）印章。

内饰技术和功能

ID.4 GTX 的标准功能包括 30 色环境照明系统，加热的皮革方向盘，带红色缝线的人造革座椅，5.3 英寸的驾驶员显示屏，10 英寸的中央触摸屏，Hello ID 语音助手，导航系统，Apple CarPlay，Android Auto，车道保持辅助和自动紧急制动。

各种包装中提供的可选功能包括 12 英寸中央触摸屏，增强现实平视显示器，环视摄像头系统，自适应巡航控制系统和 Travel Assist 驾驶员辅助系统。

运动套装和驾驶模式

ID.4 GTX 的驾驶模式包括环保，舒适，运动，个人和牵引。个人模式可能是自定义模式，牵引力听起来像越野模式。选装的运动套件将车身降低 15 毫米（0.6 英寸），并包括运动型 “齿轮” 和渐进式转向（方向盘转动得越多，转向比就越直接）。Sports Plus 套件还具有渐进式转向功能，并增加了自适应悬架。

另外，车辆动力学管理器（标准）将 DCC（自适应悬架）与 XDS 电子差速锁连接起来，并以最大的精度管理它们的交互作用。此外，它与全轮驱动控制以及制动和驱动控制系统紧密配合。这样可以确保在每种情况下行驶动态性和稳定性都达到最佳水平。