百特云享宣布完成数千万 Pre-A 轮融资，由常春藤资本独家投资。本轮资金主要用于百特云享旗下核心产品百特搭低代码平台的技术研发投入，以及覆盖全国的商业化布局。百特云享负责人姜楠表示：“常春藤资本的入驻将会为百特搭产品的商业化进程增速，产品战略布局将会进一步丰富”。

百特云享是一家 aPaaS 平台服务提供商，以在线化、移动化、集成化、智能化的应用搭建与管理平台为核心，为客户提供一套低成本的企业应用解决方案，赋能客户信息化系统的高效、高质量建设。通过近 20 年的行业经验积累，百特云享的产品已经形成了全新的微服务架构，旨在「做云原生时代最好用的低代码平台」。 百特搭低代码平台，通过为开发者提供可视化的应用开发环境，降低或去除应用开发对原生代码编写的需求量，进而实现便捷构建应用程序的开发体验。

百特搭定位于满足业务端应用需求，通过可视化界面，利用少量代码或者无代码即可搭建简单应用和复杂应用的独立开发平台，目前已服务于多家互联网巨头、大型国央企、知名车企，帮助客户替换、更新、迭代内部管理系统。

据介绍，百特搭在性能与稳定性上可承载单客户全球范围内超过 10 万人的使用，平台承载单客户年度对公支付金额高达上千亿元。

常春藤资本合伙人路明表示：“百特云享的产品助力了大型互联网公司不断变化的业务流程，伴随了大客户的组织扩张和业务提速，产品能力得到了坚实的证明。通过同时提供面向 IT 部门和业务部门的低代码和无代码平台，百特云享特别容易进入企业现有的数字化生态中，成为对 IT 人员和业务人员都非常友好的工具。我们持续看好低代码和无代码平台在全球企业数字化转型中带来的效率提升，也非常认可百特云享团队在这个领域的长期深耕和不断产品化的能力。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。