根据 Sensor Tower 公布的最新数据，2021 年 4 月中国手游发行商在全球 App Store 和 Google Play 合计吸金近 22.8 亿美元。本期共 39 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 Top 100，占全球 Top 100 手游发行商收入的 39.5%。详细内容如下：

中国手游发行商收入 Top 30

莉莉丝旗下战争题材 SLG 手游《Warpath》收入环比增长 62%，4 月吸金超过 1000 万美元。在该游戏的带动下，本期莉莉丝收入环比增长 18%，重回中国手游发行商收入榜 Top 3，位列全球发行商收入榜第 8 名。

得益于在中国和海外市场多个赛道同时发力，三七互娱连续两个月刷新收入记录。在国内市场，新游《斗罗大陆：武魂觉醒》4 月多数时间位列 iPhone 手游畅销榜前十；在欧美和日本市场，解谜+SLG 手游《Puzzles & Survival》和宫斗手游《江山美人》继续保持强劲的表现。成功布局全球一线市场的三七互娱，本期收入在 3 月的基础上，再度增长 26%。

沐瞳科技旗下 MOBA 手游《Mobile Legends: Bang Bang》(无尽对决) 和放置 RPG 手游《Mobile Legends: Adventure》本期收入均迎来较大幅度增长，发行商收入相应环比增长 38%。随着 515 年度 Eparty 临近，以及 6 月东南亚锦标赛回归，已拥有东南亚国民手游桂冠的《无尽对决》有望在字节跳动海外流量的加持下进一步出圈。

除了完成对沐瞳科技和有爱互娱的收购，4 月字节跳动在产品发行方面同样迎来重大进展。由朝夕光年和中手游联合推出的《航海王热血航线》4 月 22 日上市后，大部分时间位列国区 iPhone 手游畅销榜 Top 5，字节跳动游戏收入环比激增 133%，跻身榜单第 22 名。

掌趣科技旗下《一拳超人：最强之男》于 3 月中旬登陆韩国市场，并迅速获得 IP 粉丝追捧，连续 14 天霸榜韩国 Google Play 手游下载榜，位列手游畅销榜 Top 10 左右。在该游戏的带动下，掌趣科技收入环比增长 42%，重回榜单第 29 名。

哔哩哔哩 4 月底推出风靡韩国的像素风 RPG 手游《坎特伯雷公主与骑士唤醒冠军之剑的奇幻冒险》(Guardian Tales)。上市 4 天，该游戏两度登顶中国 iPhone 手游下载榜榜首，哔哩哔哩收入随之环比增长 117%，位列中国手游发行商收入榜第 34 名。

字节跳动和哔哩哔哩在中国手游市场的成绩，显示出 UGC 内容平台在中重度手游方面的发行和创收潜力。在国内手游玩家规模触顶的背景下，未来这类平台的优势将进一步凸显。

榜单之外，入围全球收入 Top 100 的中国手游发行商依次为英雄互娱、Six Waves、创酷互动、哔哩哔哩、智明星通、竞技世界、梦加网络、天游网络和中文在线，共 39 家厂商。

中国 App Store 手游收入 Top 20

国内市场方面，近期迎来多款商业大作上市。由腾讯发行的《全民奇迹 2》和朝夕光年发行的《航海王热血航线》分别空降榜单第 14 和 15 名。

1 月底上市的雷霆游戏修仙放置手游《一念逍遥》延续过去两个月的卓越表现，稳居榜单第 9 名。修仙题材的文创作品在中国一直拥有庞大的用户基础，《一念逍遥》巧妙的融合了放置玩法，并在游戏品质上打磨升级，从而让业界看到该品类的市场潜力。