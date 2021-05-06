5 月 6 日消息，滴滴出行发布五一小长假出行数据报告。数据显示，今年五一期间，用户打车出行量较 2019 年同期上涨 30%，其中，往返机场、火车站和客运站的出行量较 2019 年同期上涨了 25%，出行火热。北京、上海、广州、成都、深圳、杭州和天津成今年假期跨城出行热门城市。

五一假期出行忙 四五线城市打车出行涨幅超一二线

数据显示，五一假期，用户乘坐滴滴网约车、快的新出租和花小猪出行的高峰时段主要出现在 17 点至 19 点，其次是 13 点到 15 点。对比 2019 年五一假期日均出行情况，今年五一假期，四五线城市打车出行涨幅超越一二线城市，出游热情更高。北京三里屯太古里、长沙五一广场、杭州西湖风景名胜区、北京朝阳大悦城、成都春熙路步行街和大熊猫繁育研究基地是假期热门目的地。

通过分析用户离开常驻城市，在外地使用滴滴的情况，可以观察出行的流动。同样对比 2019 年五一假期日均出行情况，可以发现，常驻地为北方的人较常驻地为南方的人更爱 “出远门”。除了北京和上海，常驻北方的人，跨城出游探亲还更爱去天津、西安和成都；而常驻南方的人则更爱去杭州、广州和深圳。

绿色出行热 旅游景点公交查询量上涨 203%

平台数据显示，95 后成为了五一假期打车出行主力，更爱打车往返机场、火车站和客运站等交通枢纽以及休闲娱乐目的地。

绿色出行也成为五一新风尚。数据显示，成都、北京、沈阳、西安和上海是最爱骑青桔的五大城市。随着气温上升，青桔夜间骑行量也逐步增加，18 点至 20 点，是五一青桔骑行高峰时段。

与此同时，在旅游景点、休闲娱乐场所和大型交通枢纽，使用滴滴公交查看公共交通路线及公交车实时位置的查询量也较去年同期分别增长 203%、124% 和 108%。

此外，假期里，搭乘滴滴顺风车去城市周边游的订单比平时进一步增长，成都黄龙溪古镇成 “顺风玩” 最热门目的地。假期里，滴滴顺风车还不乏 “特殊” 乘客，平均每天有 1114 只宠物随主人一起顺风出行，比去年十一增加了 64.3%。

滴滴加油和小桔充电服务次数上涨 152%

五一自驾不可少。在这个 “人从众” 的五一，滴滴导航 “千里眼” 功能帮助很多自驾车主提前看见前方的实景路况，躲避拥堵。滴滴导航 “千里眼” 日均实景路况提醒，较清明假期上涨了 47%。

此外，滴滴加油和小桔充电在假期里也为车主提供了便宜、可靠的加油和新能源充电服务，服务次数较去年同期上涨 152%。北京、成都和上海的车主最爱用滴滴加油，而广州、深圳和杭州的车主最爱用小桔充电。

喝酒不开车，开车不喝酒。假期聚餐增多，今年五一假期代驾服务次数较去年增长 23.4%。今年是酒驾入刑十周年，滴滴代驾数据显示，五年来，代驾日均服务量逐年上涨，这也意味着全民 “反酒驾” 意识在不断增强。

宅家买买买 火龙果成最受欢迎的生鲜水果

今年五一期间，为保障乘客安全出行，滴滴金融还免费为乘客提供了数百万份出游赠险礼包，包括交通意外险、意外医疗险、随身物品丢失险、账户安全险等产品。

而货运在五一假期则呈现了错峰 “出行” 的特征。以搬家为例，滴滴货运数据显示，都市青年更爱在节前一周搬好家。五一前一周，滴滴货运搬家服务次数较平时增长超过 20%。

即使不出游，宅家也能买买买。火龙果、香蕉、红富士、台农芒和小番茄，成假期橙心优选上最受宅居家庭欢迎的五大生鲜水果。而最能带货的五大 “吃货” 省份是广东、四川、福建、山东和浙江。

随着假期结束，返程人员增多，滴滴将继续全面落实防疫要求和安全保障工作，全力保障高效应答。