近日，和其瑞医药（Hope Medicine Inc.）宣布完成 5600 万美元 B 轮融资，本轮融资由启明创投、远翼投资共同领投，弘晖资本与创新工场跟投，老股东挚信资本持续加持，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮投资将会为和其瑞即将开启的 MRCT 国际二期临床研究和产品线建设提供支持。

和其瑞是一家致力于源头创新的、科学驱动型的创新药研发公司，其中国总部位于南京，并同时在上海和北京设有研发基地及办公室。公司由北京大学未来技术学院院长、新英格兰医学杂志副主编肖瑞平教授创立。和其瑞致力于用 first-in-class 新药解决全球未满足的临床需求。

和其瑞围绕女性健康、内分泌和心血管三大疾病领域，针对目前各项临床未被满足的需求，通过自主研发和 License-in 双驱动模式，进一步建立多样化研发管线。

此前和其瑞与拜耳公司（Bayer AG）就开发与产业化靶向泌乳素（PRL）受体的单克隆抗体签署一项全球独家许可协议。该抗体的潜在适应症包括男性与女性脱发症（male and female pattern alopecia），子宫内膜异位症（endometriosis），以及其它慢性疾病。依照许可协议，和其瑞医药将基于拜耳的知识产权，在全球开展靶向泌乳素（PRL）受体的全新抗体的开发和产业化。目前，HMI-115 已在欧盟完成 I 期临床试验，安全性良好，即将启动雄激素性脱发、子宫内膜异位症的全球多中心 II 期临床试验。

和其瑞创始人、董事会主席和 CEO 肖瑞平教授表示：“我们拥有领先的生物医学团队、强大的全球知识产权，以及旨在为全球市场提供最优秀药物的决心。中国创新药研发目前已经到了敢做、能做、必须做的阶段，我们将不忘初心，以源头创新驱动新药研发，服务广大患者。女性健康、内分泌和心血管领域是我们的重要方向，我们希望能尽早将人体生物学的研究和发展向临床医学推进，使之成为让世界各地的患者获益的新药。肖瑞平教授进一步表示，“在这里，我也要代表创始团队感谢新老投资人对我们的认可和信任，我们一定不负重托，砥砺前行。”

启明创投投资合伙人唐艳旻女士表示：“中国创新药研发的土壤已经日渐成熟，只有实现源头创新才能提升中国药物研发的国际竞争力。和其瑞作为一家科学驱动的新药研发公司，与 IMM 等国际一流的科学研发平台具有坚实的合作基础，无疑是中国新药源头创新的坚定践行者，公司用 first-in-class 剑指未满足的临床需求，并向着这一目标全力推进。我们很荣幸能够与这样一家兼具胆识与执行力的创业公司合作，未来启明创投希望能够深耕和其瑞的巨大研发潜力，帮助和其瑞的管线早日上市，造福广大患者。”

远翼投资管理合伙人杨俊先生表示：“我们长期看好中国生物医药行业发展，也深信中国本土的创新药公司能够实现更多 first-in-class 创新。肖瑞平教授带领的和其瑞团队，拥有国际化的视野和经验，基于对转化医学的深入理解，致力于 first-in-class 创新药研发。和其瑞的 HMI-115 抗体在自然 NHP 模型中显示出非常显著的效果，人体临床试验也展现了良好的安全性，我们非常看好其后续的临床推进以及更多适应症的拓展。此外，和其瑞在其他疾病领域的创新管线，也丰富了公司未来的产品布局。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。