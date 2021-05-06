如果需要对过去一年进行总结，“远程模式” 可以算得上是这其中的一大缩影。疫情爆发后，非接触式的工作和生活方式成为了人们的主要选择。自然而然地，远程办公和远程学习便呈现出了井喷式的发展势头。

根据 CNNIC 的调查报告显示，2020 年春节期间，我国有超过 1800 万家企业采用了远程办公模式。截止至 2020 年 6 月，我国远程办公用户规模达到 1.99 亿，在总体网民中的占比达 21.2%。到 12 月份，这一数字增长至 3.46 亿，在网民整体的占比也达到了 34.9%。而除去疫情方面的影响，研究显示，采用了远程办公的企业，其全要素生产率提高了 20% 至 30%。同时，每位远程办公的员工一年可为企业节省约 1.4 万元的开支。因此，远程办公的工作模式越来越成为企业的一种常态化选择，办公软件领域也正在迎来新一轮的增长蓝海。

作为在办公软件领域有着 30 多年深耕历史的企业，金山办公同样在这段特殊时期中获得了一段非凡的高光时刻。金山办公 CEO 章庆元向动点出海介绍，去年疫情期间，金山文档的月活用户数量在半个月的时间里出现高达 1 亿的提升，“这是我们从未见过的增长速度。” 与此同时他也指出，疫情带来的高速增长体现在了多个方面，尤其是就移动端而言。“无论是国内市场还是海外市场，我们产品在移动端的下载量和用户使用量都有了比较大的增长。”

根据金山办公提供的数据，截至 2021 年 3 月 31 日，公司主要产品（不含金山文档）月度活跃用户 (MAU) 达 4.94 亿，较上年同期增长 10.51%。其中 WPS office PC 版月度活跃用户数 1.94 亿，较上年同期增长 15.48%；移动版月度活跃用户数 2.94 亿，较上年同期增长 8.49%。而在海外，已经有超过 1 亿人使用 WPS 办公。

可以看到，海外市场如今已经在金山办公的业务中占据了不可忽视的份额。不过，对于海内和海外市场，金山办公却也有着不同的定位。章庆元指出，现阶段，金山办公最主要的业务市场还是以国内为主，“因为办公软件行业中，品牌积累是非常重要的因素。金山办公在国内已经有了 33 年的发展历史，相对于国外市场而言，金山办公的品牌在国内有着明显优势。在海外的话，我们还是处在一个积累的过程中，以追求用户数量发展和品牌积累为目标，这个跟国内是有所区别的。”

当然，作为中国出海企业中的元老代表之一，历经近十年布局后，金山办公对海外业务发展如此谦虚的定义之下显然有着更深刻的意指所在。把时间拉回到 2012 年，彼时正值 PC 时代和移动互联网时期的交替阶段，来自 PC 时代的接力棒正在逐渐传递到移动互联网领域。章庆元谈到，在 PC 时代，美国是时代的桥头堡。但是在移动互联网的时代，相信很多人都会认为中国是移动互联网时代的桥头堡，在产品、技术以及很多领域都占有优势。再加上中国手机品牌的不断兴起，并且在海外市场开始占据份额，可以帮助我们在全球市场进行分发，在这两方面的因素的综合下，金山办公的出海迎来了良好的契机，“之前在 PC 时代，这个市场是被微软垄断的。但这时，我们有了立足的基础，面对来自海外市场巨头的竞争，我们也有了一定的胜算。”

而他也强调，在这个过程中 Google 也发挥了很大的作用。在金山出海的早期阶段，“我们的团队刚开始比较熟悉国内市场，对海外市场却还比较陌生。Google 比较迅速地帮助我们弥补了对海外市场知识储备的不足，从 Google Play 的分发协助到定期与我们进行产品优化的 Workshop 再到对产品商业化运营的支持，Google 为我们提供了很多有效帮助。”

“回顾 PC 时代出海，出海几乎找不到推广和获客手段，现在这种状况已经有了很大变化。当下我们将海外做为一个战略重点，是从公司发展的角度来考虑的。国内的市场很大，但是放眼全球，全球会是一个更大的市场。所以我们也希望将海外作为未来的一个重要增长点。目前我们的收入主要还是来源于国内市场，但我们还是希望在未来，海外市场可以成长为公司发展的另外一个重要支柱。”

另一方面，在积累了多年的出海经验后，金山办公对海外市场也有了更加明确的认知。章庆元称，之前金山办公在海外市场的发达地区有进行过比较大的投入，然而从今天的形式来看，东南亚会成为优先考虑的地区——因为相比发达地区，这一地区对中国产品的接受度要高很多。此外，他也指出，这种收缩调整也会带来另外一个好处，即可以更加容易去创新。“在全球市场，不同地区在宗教、法律、文化等方面都存在比较大的差异，而且毕竟我们也无法做得像微软这样的厂商，去定义并且教育全球市场的用户去使用自己的产品，所以我们更适合去做差异化的竞争。当我们聚焦的市场区域变小以后，产品迭代的速度也会更快，这对金山办公的创新是有帮助的。”

接下来，针对下一个出海阶段的发展目标，章庆元表示，“国际环境如今变得愈发复杂，比如突如其来的疫情以及更加剧变的国际政治环境。我们认为，任何一个产品在走向国际化的过程中，与这个国家在国际上的影响力是密不可分的。现阶段，我们在国际化的过程中可能会遇到一些障碍，但我们也会进行相应调整，比如以前我们在印度或其他地方建立了办公室，目的是希望取得快速的发展。现在我们也在转变策略，希望以做好产品研发，服务用户为首要目标，等待全球的发展环境好转之后，我们会再做其他调整。”