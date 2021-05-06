即将到来的暑期，是数码厂商必争的新品发布档期。OPPO 这次快速发布了多款产品，包括手机、电视、手环、耳机、限定版机型。

首当其冲的就是 K9 智能手机，这款机型搭载了高通骁龙 768G 处理器和杜比全景声。借助杜比全景声，用户可以感受到不可思议的音质，体验绝佳的细节、深度和真实感。此外，OPPO K9 手机还采用了业界一流的 65W 超级闪充技术，15 分钟可充至 60% 以上，最快 38 分钟即可充满，充分满足用户利用碎片化时间快速充电的需求。搭配 4300mAh 大电池，更有超级省电模式保驾护航，有效缓解用户用电焦虑，带来 “同价位充电最快、续航超强的千元 5G 手机” 体验。更人性化的是，K9 在充电时会分应用场景去限制电流，如游戏场景下会根据温度动态调整充电功率，边充边玩发热更低，极大提升用户的使用体感。

配色部分分为黑桃 K 和幻彩之翼两款，幻彩之翼采用了 Picasuss 膜片，在不同角度下可以反射出不同的色彩，黑桃 K 背面则印有 09-K 字符与条纹。幻彩之翼的配色与之前 OPPO Reno5 Pro 大卖的星河入梦配色有异曲同工之妙，比较适合女性玩家。屏幕上 OPPO K9 配备了 90Hz 高刷 OLED 屏幕，采用钻石排列搭配 180Hz 触控采用率，并配置了屏下光学指纹识别。

影像系统部分，OPPO K9 手机搭配了 6400 万像素主摄，并配备了 800 万像素超广角和微距镜头，前置镜头 3200 万像素，四个摄像头都支持人像美颜功能。软件部分 OPPO K9 支持 AI 证件照、视频超级防抖 3.0、前后双景录像、AI 一键成片等。OPPO 还联合伍六七深度定制了礼盒与限定动态主题。

其次是同样型号名称是 K9 的智能电视。分为 43、55、65 英寸三个尺寸。并通过了一般高端电视才通过的 HDR10+ 认证，每台 K9 出厂前都进行了单独的色彩校准，每台电视都可以获得平均 deltaE<2.0 的高色准。同时支持 10bit 色彩显示 (10.7 亿色)，并覆盖了 93% 的 DCI-P3 广色域，并支持低蓝光护眼模式。

OPPO 智能电视 K9 还首次发布了 ColorOS TV 2.0，在视觉呈现及交互操作上进行全面升级。ColorOS TV 2.0 延续 OPPO 手机无边界的 UI 风格，具有轻盈、沉浸、流畅、易用、高效的特点。

在多年音频技术积累的基础上，OPPO 再次推出一款真无线耳机力作——OPPO Enco Air。外观上采用了具备磨砂质感的充电仓，视觉高级，握感舒适。并首次在充电仓上盖大胆采用了半透明仓体设计，轻盈透亮，十分吸睛。值得注意的是，OPPO Enco Air 是全球首款获得德国莱茵 TÜV“TWS 耳机高性能认证” 的真无线耳机产品，充分证明其在交互操作性、延迟、稳定性、通话清晰度等与用户体验相关的测试维度上具备优异表现。

OPPO Enco Air 支持快速充电，只需充电 10 分钟，耳机+充电仓音乐就可达 8 小时续航。完全充满后最高可提供 24 小时音乐续航，保持电量时刻在线，解决耳机重度用户的电量焦虑。OPPO Enco Air 同样具备上佳的音质，其内置 12 mm 动圈复合镀钛振膜，低音浑厚有力，中高音明亮清晰。配合低音导管的声学机构，有效提升低频量感。同时，OPPO 蓝光技术研发专家还为 OPPO Enco Air 进行科学调音，使其高中低三频均衡自然。并支持 AI 深度通话降噪，可以实现更高品质的通话效果，人声更加清澈而清晰。

OPPO 手环活力版具有消息推送、来电提醒、支付宝支付等便捷功能，这次更新增了对微信支付的支持，成为了国内首家同时支持微信支付宝双支付的智能手环。原有的 OPPO 手环标准版和时尚版通过 OTA 升级也可支持微信支付。OPPO 手环系列在运动健康方面的诸多功能，使其十分适合年轻人使用。作为专业的睡眠手环，OPPO 手环系列支持连续血氧监测、间隔血氧监测和单点主动血氧监测。

价格方面，OPPO K9 手机 8+128G 版本，售价 1999 元。OPPO 智能电视 K9 43 英寸、55 英寸、65 英寸三个尺寸版本，售价分别为 1999 元、2799 元、3999 元，首销价格低至 1799 元起。其中，OPPO 智能电视 K9 43 英寸和 55 英寸分别和 K9 手机组合为 2 个对 K 套装，售价分别为 2999 元和 3699 元，将于 5 月 11 日和 18 日在欢太商城、京东、天猫以及苏宁易购等线上渠道全面开售。OPPO Enco Air 售价 299 元，于 5 月 11 日在欢太商城、京东、天猫以及苏宁易购等线上渠道开售。OPPO 手环活力版售价 199 元，于 5 月 20 日在欢太商城和京东线上开售。