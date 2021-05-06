根据 Counterpoint 公布的最新研究数据，2021 年第一季度印度智能手机出货量同比增长 23％，超过 3800 万部，是第一季度有史以来取得的最好成绩。各大品牌纷纷推出新机型，开展促销活动，给予财务激励，加上去年压抑的市场需求得到释放，这些因素共同提振了市场表现。

高级分析师 Prachir Singh 就市场动态评论道，“由于去年压抑的市场需求得到释放，印度智能手机市场连续第三季度创下出货量新高。随着印度开始大规模接种新冠疫苗，消费者信心有所提升。但是，第二轮 COVID-19 疫情来势汹汹，消费者需求或将遭受重创，进而影响未来几个季度的市场表现。”

研究分析师 Shilpi Jain 就竞争格局和品牌战略评论道，“2021 年第一季度，中国品牌在印度智能手机市场占据 75％的份额。小米以 26％的份额领跑市场，其次是三星、vivo、realme 和 OPPO。近期，小米携手新的 EMS 合作伙伴扩张了产能，提高了出货量。所有头部厂商都在积极发布新机，刺激消费者需求。三星发布了多款 Galaxy M 系列、Galaxy F 系列和 Galaxy S21 系列新机。realme 推出了 8 系列，一加推出了 9 系列，小米则发布了 Redmi Note 10 系列。各大品牌还纷纷开展促销活动，给予财务激励，以拉动消费者需求。”

2021 年第一季度，印度手机市场同比增长 19％，功能手机和智能手机市场都表现出色。受到 JioPhone 新机型热销和后续促销活动的推动，功能手机市场同比增长 14％。不过，itel 仍领跑功能手机市场，占据 21% 的份额。

市场概述：