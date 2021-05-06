根据 Counterpoint 公布的最新研究数据，2021 年第一季度印度智能手机出货量同比增长 23％，超过 3800 万部，是第一季度有史以来取得的最好成绩。各大品牌纷纷推出新机型，开展促销活动，给予财务激励，加上去年压抑的市场需求得到释放，这些因素共同提振了市场表现。
高级分析师 Prachir Singh 就市场动态评论道，“由于去年压抑的市场需求得到释放，印度智能手机市场连续第三季度创下出货量新高。随着印度开始大规模接种新冠疫苗，消费者信心有所提升。但是，第二轮 COVID-19 疫情来势汹汹，消费者需求或将遭受重创，进而影响未来几个季度的市场表现。”
研究分析师 Shilpi Jain 就竞争格局和品牌战略评论道，“2021 年第一季度，中国品牌在印度智能手机市场占据 75％的份额。小米以 26％的份额领跑市场，其次是三星、vivo、realme 和 OPPO。近期，小米携手新的 EMS 合作伙伴扩张了产能，提高了出货量。所有头部厂商都在积极发布新机，刺激消费者需求。三星发布了多款 Galaxy M 系列、Galaxy F 系列和 Galaxy S21 系列新机。realme 推出了 8 系列，一加推出了 9 系列，小米则发布了 Redmi Note 10 系列。各大品牌还纷纷开展促销活动，给予财务激励，以拉动消费者需求。”
2021 年第一季度，印度手机市场同比增长 19％，功能手机和智能手机市场都表现出色。受到 JioPhone 新机型热销和后续促销活动的推动，功能手机市场同比增长 14％。不过，itel 仍领跑功能手机市场，占据 21% 的份额。
市场概述：
- 小米在印度智能手机市场排名第一，同比增长 4％，这主要是受到 Redmi 9 系列热销的推动。其中，Redmi 9A 是第一季度最畅销的机型。时隔一年半后，小米在印度发布了 Mi 10i 5G 机型并引发热烈反响，再次进入了中高端市场（20000-30000 卢比，约合 280-420 美元）。此外，新款 Redmi Note 10 系列也获得了消费者好评。这些新机型在 OLED 屏幕、外观设计和摄像头（1.08 亿像素）方面进行了重大升级。为了满足印度不断增长的市场需求，小米还与比亚迪、DBG 等 EMS 厂商建立合作，扩张了产能。
- 三星排名第二，同比增长 52％，这主要是因为三星发力低端市场，推出了 M02 系列等多款新机。三星发布了 A32、A52、A72 以及 M12，还提前推出了旗舰 Galaxy S21 系列。在 Galaxy S21 系列及其他旗舰机型的推动下，三星线上市场表现相当亮眼。值得一提的是，在去年大举扩张线上渠道后，三星开始拓展线下市场。此前专供线上渠道的 F 系列现在也可线下供货，新机型也同时在线上线下渠道发布。
- vivo 排名第三，同比增长 16%。今年年初，印度疫情形势一度好转，vivo 的线下渠道也随之恢复。vivo 在印度发布了搭载先进影像功能的旗舰 X60 系列，受到市场热烈追捧，延续了 X50 系列的强劲势头。X 系列为 vivo 打开了高端市场的大门。
- realme 同比下跌 4%，但仍排名第四。realme 推出了 Narzo 系列和 realme X 系列新机，进一步拉低了 5G 手机的价格。Narzo 30 Pro 5G 是目前印度市场价格最低的 5G 手机。此外，realme 还在积极扩张线下渠道。
- OPPO 同比增长 12%，占据 11% 的份额。第一季度，OPPO 在印度推出了首款 5G 手机 Reno 5 Pro 5G，占到 5G 手机总出货量的 3%。OPPO 还推出了新款 F19 系列，并凭借 F19 Pro Plus 进入了中高端 5G 市场。消费者对 F19 系列的反响非常热烈。
- POCO 同比增长 558%，是印度增长最快的品牌，这主要得益于低端机的市场需求强劲。POCO 在第一季度推出了低端机 M3 和中端机 X3 Pro。
- 传音集团旗下品牌（itel、Infinix 和 TECNO）同比增长 81%，占据 7% 的份额，在印度手机市场排名第二。在 A48 和 A23 热销的带动下，itel 成为了 6000 卢比以下价格段排名第一的品牌。TECNO 在印度的智能手机累计出货量也突破 1000 万大关。
- 苹果从 2020 年第四季度开始一直表现亮眼，2021 年第一季度同比增长 207%，在高端市场（>30000 卢比或约 400 美元）占据近 48% 的份额。iPhone 11 的市场需求旺盛、iPhone SE 2020 的大力促销以及印度制造的产能扩张共同推动了这一增长。截至目前，苹果手机的出货量首次连续两个季度超过 100 万。
- 一加同比增长超过 300%，这主要是受到 OnePlus Nord 和 OnePlus 8T 的推动。一加是印度领先的 5G 手机品牌。近期，一加联手 Hasselblad 推出了搭载全新相机系统的 OnePlus 9 系列。据了解，OnePlus Nord 是印度第一季度最畅销的 5G 机型。