中国银联今日发布 2021 年 “五一” 假期银联网络交易数据，“五一” 长假 5 天的交易金额为 1.91 万亿元，较去年同期增长 5.5%，总量为历年五一同期最高。云闪付 App 交易笔数与金额较去年同期分别增长 18.5% 与 46.9%。5 月 1 日至 5 月 5 日期间，重点在线旅行社平台的银联移动交易笔数较去年同期笔数同比增长 550%，金额同比提升 613%。

中国银联大数据部高级总监陈汉表示，今年五一假期的餐饮、宾馆住宿和百货购物等相关行业的消费金额同比增速靠前。餐饮行业消费金额同比增长超过 30%，其中西藏、青海和安徽等地的消费金额同比增速最快，均超过 40%；宾馆住宿类消费金额同比增长 18.2%，其中西藏、上海和青海等地的消费金额同比增长最快，均在 6 成以上；百货购物方面的消费金额同比增长 19%，其中浙江、四川和湖南等地的消费金额同比增速位居全国前列。

境外方面，“五一” 期间，澳门成为游客热门旅行目的地，入境游客创疫情以来高峰。在澳门，银联卡已实现受理全覆盖。境内发行的银联卡在澳门交易量相较 4 月同期，增长近 1 倍，基本恢复疫情前交易规模。其中，日用百货、珠宝工艺等购物类场景受游客欢迎，交易量与 2019 年疫情前同期相比增长达 11%。

数据显示，推出银联优惠活动的商户，“五一” 假期交易量环比四月日均增长达 72%。

顺应内地游客支付习惯，澳门 2 万家商户已开始支持银联移动支付服务。今年 “五一”，澳门银联二维码交易笔数相比 2019 年 “五一” 假期大幅增长 26 倍。