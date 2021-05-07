从明年开始，Google Play 应用商店中的 App 将列出有关其收集数据的详细信息，以及有关其隐私和安全的其他信息。此举紧随苹果——该公司已经在 App Store 中显示应用程序会收集用户的哪些数据。

根据 Google 的说法，该计划旨在「帮助人们了解应用收集或共享的数据（如果这些数据是受保护的），以及影响隐私和安全性的其他详细信息。」列表内容将详细介绍应用程序可以访问哪些用户数据（如位置、联系人或电子邮件地址），但 Google 表示，其还希望让开发者解释他们如何使用这些数据，以及数据如何影响应用程序的功能。

Google 特别指出，应用程序将提供有关数据是否已加密，它们是否符合 Google 针对儿童应用程序的政策以及用户是否可以选择不共享数据的信息。Google 表示，该信息还将突出显示第三方是否已验证该应用程序的安全性部分，以及用户是否可以要求删除其数据。

这项新政策将在几个月后生效，Google 表示，这应该能为开发者提供足够的时间来过渡。该公司称，开发者将能够在今年第四季度开始声明新的隐私信息，并将在 2022 年第一季度开始向用户显示这些信息。而到 2022 年第二季度，所有 App 都应完成隐私信息更新。