蔚来日前发布挪威战略，正式进入挪威市场。蔚来在挪威将自建由车、服务、数字化和生活方式构成的完整运营体系，打造「以车为起点的社区」。

蔚来挪威总经理 Marius Hayler 表示：「蔚来即将进入挪威市场，为挪威用户创造愉悦的生活方式，打造一个以车为起点，分享欢乐、共同成长的社区。」

蔚来将于今年 9 月在挪威开启首款车型 ES8 的交付，ET7 将于明年正式进入挪威市场。

蔚来将在挪威建立直营的销售与服务网络。中国市场之外的首个蔚来中心将于今年三季度在挪威首都奥斯陆的商业、 文化中心卡尔·约翰斯大道开业。2022 年，蔚来还将在挪威卑尔根、斯塔万格、 特隆赫姆和克里斯蒂安桑建设四座蔚来空间（NIO Space）。

今年 9 月，蔚来挪威首个服务与交付中心将在奥斯陆开业。明年，蔚来售后服务将覆盖挪威全国。蔚来在挪威市场也将提供移动服务车、上门取送车等服务。2022 年，蔚来将在挪威五座城市建设换电站。此外，NIO App 欧洲版将于今年第三季度上线。

蔚来原创设计生活方式品牌 NIO Life 也即将与挪威用户见面。NIO Life 与挪威本土艺术家 Anette Moi 和 Sandra Blikas 合作开发的挪威主题系列产品将在挪威与中国同步发售。