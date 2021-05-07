根据 Strategy Analytics 智能音箱和屏幕服务最新发布的研究报告，在 2020 年全球出货的 1.51 亿智能音箱和智能屏中，有近 50% 都在使用联发科的应用处理器。2020 年联发科在智能音箱和屏幕市场的份额增长了六个百分点，过去两年的市场份额增加了一倍多。Synaptics 是 2020 年的第二大市场玩家，Allwinner 和 Amlogic 紧随其后。自 2017 年收购 Marvell 的多媒体解决方案部门后，Synaptics 成为智能音箱业务的主要参与者，该报告预测，该公司将在 2021 年拥有最大的市场份额增长。2020 年，全球 87% 的智能音箱都是由前五大应用处理器厂商提供的处理器芯片组。

Strategy Analytics 智能家居团队高级分析师 Chirag Upadhyay 表示，“联发科已在包括智能家居在内的各种垂直行业中建立了强大的影响力；该公司的巨大规模以及与台湾代工厂的紧密联系，使其成为许多世界领先的智能音箱 OEM 的理想合作伙伴。”

Strategy Analytics 智慧家庭服务总监 David Watkins 指出，“由于 COVID 19 疫情暴露了广泛的产能限制和短缺，因此对于半导体供应链来说，这是充满挑战的时期。目前，很少有半导体公司能够满足客户的需求，而且这些问题可能还会持续几个月。像联发科这样的公司可以拥有规模，并与后端供应商和制造厂建立了根深蒂固的合作伙伴关系，和较小的竞争对手相比能够更好地应对供应链挑战。这将使亚马逊、阿里巴巴和百度等智能音箱厂商受益，他们很大一部设备都在使用联发科的处理器。”