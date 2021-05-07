根据 Sensor Tower 发布的报告，2020 年新冠疫情全球爆发，人们在移动端的娱乐需求激增，使得 Twitch 下载量迎来爆发式增长。今年以来，这一增长势头仍在延续。Sensor Tower 商店情报数据显示，作为全球最受欢迎的直播平台，Twitch 移动端在今年第一季度获得 2200 万次下载，比 2020 年同期 1360 万次下载增长了 62%。

以下为详细内容：

去年 3 月全球多国陆续实行居家令，Twitch 移动端的下载量随即开始激增。2020 年，Twitch 移动端在全球共获得 8060 万次下载，比 2019 年 3450 万次下载增长了 134%。

Twitch 的重点市场

美国是 Twitch 最大的市场，2020 年其移动端在美国获得 1760 万次下载，相较 2019 年增长 91%。今年 Q1，该应用在美国的下载量达到 500 万次，比 2020 年 Q1（300 万次）增长了 61%。

过去一年，Twitch 增长最快的市场是印度。2020 年来自印度的下载量增长至 220 万次，比 2019 年 32 万次增长了 588%。今年 Q1，来自印度市场的下载量为 28 万次，比 2020 年同期 11.4 万增长了 146%。

MAU 同步增长

下载量增长的同时，Twitch 移动端全球月活跃用户从去年 3 月开始也在同步增长。今年 3 月，该应用的 MAU 比去年同期增长了 69%。

新冠疫情爆发以来，移动用户的消费习惯已经出现了巨大的改变，而疫情的影响远未结束。