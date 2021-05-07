5 月 7 日晚，保险和健康服务科技平台水滴公司成功登陆美国纽交所，成为中国在纽交所 “保险科技第一股”。水滴公司上市后的股票代码为 “WDH”，首次公开招股发行 30000000 股美国存托股，发行价为每股 12 美元。

水滴公司 2016 年创立，旗下目前主要有两块业务，网络大病求助平台 “水滴筹” 和健康险科技平台 “水滴保”，通过整合的商业模式为用户提供跨越病前保障和病后支持的解决方案。水滴公司通过网络效应触达用户、帮助筹款用户解决大病医疗资金缺口，同时提升参与捐助者的保障意识，通过各种场景积累的综合数据，深入洞察了解用户行为和需求，再凭借大数据和人工智能，为用户提供全生命周期的健康保险和保障服务，并开始向医疗健康服务领域拓展。

水滴筹是网络大病筹款 0 服务费的开创者，也是国内最大的个人大病求助平台。水滴筹不以盈利为目的，属于病后救助，但水滴筹通过社交网络助力公司触达用户、唤醒捐款者对于自身身体的关注和普及教育保障意识。

水滴保作为互联网保险科技平台，和 62 家保险公司合作，用科技助推普惠保险，作为一个聚焦在互联网健康险的保险平台，凭借强大的线上服务能力、大数据洞察分析能力，水滴实现高效的运营效率，为下沉市场用户提供高性价比的保险产品和从承保到理赔等全流程的保险服务。水滴保佣金收入是水滴公司的主要收入。2020 年水滴公司净收入 30.28 亿元，同比增长 100.4%；其中佣金收入 26.95 亿，收入占比 89.1%。

以 2020 年健康险和寿险的保费规模看，水滴是中国最大的独立第三方保险平台，2020 年实现超过 144 亿元的首年保费（FYP），截至 2020 年 12 月 31 日，累计服务保险用户 7940 万人。

艾瑞咨询数据显示，中国在医疗保障方面的需求在很大程度上没有得到充分满足，缺口高达数万亿。中国的保险渗透率和保险密度仍远低于发达国家。在当下的国内保险业格局中，健康险无疑处于 “C 位”，寿险和健康险已经成为保险市场主要增长动力。2014 年以来，一系列监管政策相继出台，旨在从多个维度推动商业健康险发展，过去数年健康险保费持续保持两位数增长。2020 年健康险保费同比增长 15.66%。2021 年 1 月份，银保监会等部门提出，力争到 2025 年，商业健康保险市场规模超 2 万亿元。今年 4 月，银保监会发布征求意见稿，明确提出推进普惠人身险快速发展，面对低收入人群积极开发投保门槛较低、价格实惠、保障责任简单明确的产品。

伴随保险行业的数字化，艾瑞报告显示，2019 年，中国寿险和健康险来自线上渠道的保费占市场总量的 6.0%，2024 年，这一比例有望提升至 9.7%，年均复合增长率为 26.1%。而整个健康险、人身险市场下一步的发展，对水滴公司来说，都意味着增大保障能量和拓展巨大的市场新增量。

过去三年，水滴保的业绩呈现 “指数级增长” 势头，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日，累计购买保险用户人数约为 170 万、880 万和 1920 万，而通过水滴保产生的首年保费（FYP）在 2018 年、2019 年和 2020 年分别为 9.72 亿元、66.68 亿元和 144.26 亿元。

长期险不仅能为公司带来稳定持续性收入，还能与用户建立长期的合作关系和巨大的开拓空间。2019 年开始，水滴公司开始发力长险业务，占比不断提升，2020 年长险产品首年保费（FYP）为 25.1 亿元，同比增长 356%。长险佣金收入占比从 2018 年的 0.6% 提升至 2020 年的 21.5%。

保险科技平台在数据方面的优势也不断助力水滴实现保险产品的供给创新，据悉，目前，水滴保 200 种保险产品中大部分为联合设计保险产品。如 2019 年 3 月水滴保推出国内首款投保年龄直达 80 周岁的 “老年百万医疗险”，首年保费累计超过 3.85 亿元。后续也陆续推出了针对甲状腺、糖尿病、高血压等群体的保险产品。今年初，水滴保推出针对糖尿病患者定制的重疾险 “水滴糖保保”，糖前或者Ⅱ型糖尿病患者均可投保，保额最高可达 30 万元。

作为一家保险科技公司，水滴在招股书中重点提到 “先进的技术和差异化的数据洞察力”。经过近 5 年发展，水滴公司已经逐步形成一套名为 “水滴大脑” 的智慧系统，借由大数据层面的巨大优势，通过采集分析处理实现大数据的基础，进而通过 AI 能力（NLP、OCR、推荐算法、核身鉴权等），赋能落地应用，最终形成智能核保、智能理赔、智能医疗、风险控制等解决方案。目前水滴保已经完成了承保核保、续费续保、退费退保以及保全服务的智能线上化，实现率接近 100%。

水滴亦在与合作伙伴一同进一步渗透到保险价值链，目标是向保险公司提供智能核保、智能理赔等数字化服务。技术服务收入从 2018 年的 0.59 亿元，提升至 2020 年的 1.94 亿元。

水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏认为，水滴本质上还是一个健康保障平台，健康险只是一个开始，也是水滴未来的入口，后续水滴会不断的扩大保险产品和健康服务的供给。

据悉，从去年下半年开始，依托于在筹、保险等业务的用户积累、数据洞察和支付能力，水滴开始向药品和健康管理领域拓展，陆续试水 “水滴健康” 和 “水滴好药付” 等业务，水滴健康为健康体和带病体提供互联网医疗和健康管理服务，水滴好药付则主要为带病体提供保险创新支付和健康管理等服务。中金报告认为，未来水滴若能将医疗健康服务和健康保障板块内各平台的接口打通，有望打造 “保险+医+药+创新支付” 的一站式健康管理平台，为用户提供高频的健康管理服务，同时有助于更好地服务自身生态内外的带病体，通过长期、持续地与用户交互，提升用户粘性、用户价值和自身品牌效应。

在未来战略上，水滴公司的目标是打造一个” 保险+健康服务” 的生态圈，进一步扩大用户覆盖面和参与度，投资于数据分析和技术基础设施，深化与医疗机构的合作关系，打通各种医疗支付方式，为消费者提供更广泛的医疗健康服务选择。