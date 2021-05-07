5 月 7 日，移动机器人及解决方案提供商优艾智合宣布，获得软银亚洲风险投资公司领投的近亿元人民币新一轮融资，SIG、蓝驰创投等老股东跟投。

优艾智合是定位工业移动机器人企业。不同于业内企业普遍专注移动机器人本体的研发生产，优艾智合从客户实际需求和自动化升级顶层设计出发，聚焦更高维度的场景赋能与软件服务支撑能力。

“利用移动机器人实现无人操作只是工厂升级转型的第一步，更重要的是通过工业服务软件来使移动机器人深度融合进企业业务管理流程，辅助企业优化资源、科学决策。” 优艾智合 CEO 张朝辉指出，移动机器人+工业服务软件模式具有更大的产品价值与服务空间，更能适应客户需求，是未来移动机器人发展的最优形态。

优艾智合是国内最早布局软件系统的移动机器人企业。以针对制造业打造的 YOUI TMS 智慧物流系统为例，其能将移动机器人在工序间的物理流转升级为数据连接，具备根据 ERP、WMS、MES 等企业信息系统进行整体物流自主调度的能力，完成备料仓到产线再至成品仓的物流数据全覆盖。

目前，优艾智合已服务了中车株洲、华为、米其林、法士特、ASM、华能集团等众多国内外企业，在 20 多个领域实现了智能升级解决方案落地闭环。在深耕国内市场的同时，优艾智合先后与日本、韩国、新加坡、西班牙、德国等 60 多个国家建立了深厚的渠道销售网络。

软银亚洲合伙人丁海鹏表示：“优艾智合拥有从硬件产品到服务软件的完整闭环解决方案，其对场景的深度聚焦和强劲的技术支撑，赋予了优艾智合迅速占领市场的能力，能够在移动机器人赛道愈发激烈的竞争中把握住每一次市场机遇，引领产业创新和行业变革。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。