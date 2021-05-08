美国运通全球商务旅行（GBT，简称运通商旅）于近日对全球在线旅游企业 Expedia 集团拥有的商务旅行品牌易信达（Egencia）发出具有约束力的收购要约。作为交易的一部分，Expedia 集团将成为 GBT 的股东，并与 GBT 达成长期战略商业协议。

这项交易将把世界领先的数字化差旅管理公司易信达纳入运通商旅旗下。作为全球商务旅行公司，运通商旅将继续投资易信达品牌及其员工和技术。

运通商旅 CEO 保罗·阿伯特（Paul Abbott）表示：“我们的战略是，在每一个我们所涉足的差旅管理细分市场推出领先的解决方案，为我们的客户提供无与伦比的选择。通过收购易信达，我们将迎来业内极为领先的数字化商务旅行平台。”

“运通商旅所拥有的先进技术、企业能力和前沿资源将帮助易信达变得更加强大。无论是对我们两家公司的跨国企业和中小企业（SME）客户、供应商，还是我们优秀的内部团队而言，这都将为他们创造新的机会。”

运通商旅和易信达将共同为商务旅行的各个细分市场提供全面的技术和客户解决方案。通过与运通商旅旗下的 Supply MarketPlace 服务内容和体验资源之一整合，易信达和运通商旅将为客户提供更多选择，并且为供应商打开更多接触企业客户的渠道。同时，凭借易信达的平台和运通商旅拥有的 Neo 技术集团公司，这项交易将致力于为未来的商务旅行制定最佳解决方案。

Expedia 商务旅行服务总裁阿里安·戈林（Ariane Gorin）表示：“我们对于这项有望达成的交易以及运通商旅和易信达将要共同完成的工作感到兴奋，因为 Expedia 集团力求简化业务流程，并成为我们所投身的事业的领导者。运通商旅领先的解决方案与易信达的杰出技术和优秀团队的结合，有助于为客户和供应商打造世界上最杰出的商务旅行产品。”

戈林说道：“同时，这项交易所包括的与 Expedia 合作伙伴解决方案（EPS）所达成的更为广泛、长期的酒店资源将加强运通商旅旗下的 Supply MarketPlace 的影响力，并进一步推动 Expedia 集团在其整个生态系统中赋能业务的目标。”

“包括商务旅行在内，Expedia 集团对旅行市场的强劲回归充满信心。对于可能成为运通商旅的股东之一以及长远赋能易信达和 GBT，我们感到兴奋，就像我们为成千上万的其他旅游公司所做的一样。”

这项拟定的交易需经过 Expedia 集团、易信达与其相应员工代表的协商，并遵循包括监管批准在内的其他惯例成交条件。