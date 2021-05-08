滴滴针对近期媒体报道的 “抽成” 相关问题进行了回应。滴滴称，2020 年滴滴网约车司机收入占乘客应付总额的 79.1%。剩下 20.9% 中，10.9% 为乘客补贴优惠，6.9% 为企业经营成本（技术研发、服务器、安全保障、客服、人力、线下运营等）及纳税和支付手续费等，3.1% 为网约车业务净利润。

滴滴表示，确实存在一部分司机收入占比较低的订单，如顺路单；其中，抽成高于 30% 的订单占总订单的 2.7%，类似极端情况下的订单虽然占比不高，但是确实给司机师傅造成了困扰，比较容易被传播，让大家以为滴滴的抽成都高于 30%。

滴滴方面介绍，当一个订单成功匹配后，司机和乘客根据单独的计价规则分别计算车费。由于受不同城市、订单距离长短、时间长短、路况拥堵等因素影响，司机收入占乘客应付车费的比例也不一致。

司机收入由司机分成与司机补贴组成，司机分成：包含每笔订单的基础收入、其他收入（乘客支付的动态调价、调度费、感谢费、取消费、春节服务费等全额给司机，平台支付的空驶补偿等）。司机补贴：平台发放冲单奖、早晚高峰奖、节日补贴等（司机当天补贴一般是第二天统一到账）。

至于为什么不直接降低 “抽成” 的问题，滴滴方面称，为了激励司机在雨雪天气、早晚高峰、节假日出行高峰、需求旺盛的区域多出车接单，平台会通过补贴激励司机多劳多得、优劳优得。如果完全按照 “平均主义”，那意味着失去供需调节的弹性，高峰期和热点区域就更难打到车。

滴滴表示将持续推进平台收费定价公开透明。