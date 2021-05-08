嘉思特医疗（嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司）于近日完成数亿元 B 轮融资，本轮融资由启明创投、国投创合联合领投，原有股东方元生创投、济峰资本、天士力资本、晟德悦凯等继续跟投。

嘉思特医疗表示，本轮融资公司将用于助力实施人工关节全流程数字化解决方案及软骨修复产品解决方案。

嘉思特医疗董事长刘念表示：“未来，公司将继续聚焦在关节疾病的阶梯防治，围绕人工智能、3D 打印、新材料应用、再生医学等创新平台持续投入，加速创新迭代，为患者提供多元化、更高品质的产品和服务。”

嘉思特医疗聚焦关节疾病，搭建并完善关节阶梯治疗产品解决方案。官方资料显示，嘉思特医疗搭建的人工关节医工交互双平台——3D JCT 医工交互中心和企业重点实验室，为医院、临床医生、科研机构及高校搭建起合作及交流平台，便于更方便地开展更多创新性医工交互合作项目，研发具有国际竞争力的新技术、新材料及新产品。

基于便捷的医工交互平台，嘉思特医疗研发出了全球首创的骨小梁股骨柄及骨小梁全髋关节。骨小梁全髋关节的髋臼侧和股骨侧均采用 3D 金属打印技术构造的骨小梁结构，实现了骨长入性能质变的提升，克服了打印部件力学强度问题，使得骨诱导性能与力学强度完美结合，成为该类型产品中全球首款且唯一上市的产品。

嘉思特医疗还研发出活动平台型单间室膝关节假体系统，该产品的优势在于部分置换无需进行前后交叉韧带切除、无需软组织平衡，通过微创手术即可完成。

3D 骨小梁生物型膝关节假体系统则解决了假体即刻稳定性的问题。嘉思特医疗表示：“3D 骨小梁生物型膝关节假体系统一旦上市，将颠覆全球膝关节固定方式。”

目前，嘉思特医疗已建立了天津市骨植入物界面功能化与个性研究企业重点实验室，并获得 NMPA 下发的三类医疗器械注册证 14 个，累计申报专利 152 项，其中申请发明专利 73 项，授权发明专利 16 项。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。