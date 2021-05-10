5 月 10 日，二手奢侈品交易服务商「只二」宣布完成数千万美元 C 轮融资，由明裕创投领投，天府基金跟投，元璟资本、红点创投中国基金、赫斯特资本等老股东均追加投资，泰合资本担任独家财务顾问。

只二成立于 2016 年 1 月，通过提供端到端的重度服务，帮助卖家更简单、方便、快速地售出奢侈品。该公司服务品类覆盖包袋、珠宝、腕表、服装和鞋靴等。2020 年公司的交易额增长了 3 倍，客单价提升了 250%。其中 80% 以上的交易额由老买家贡献，70% 以上商品是由老卖家寄卖。

只二创始人兼 CEO 祝泰倪奇表示：“在竞争日趋激烈的二手奢侈品行业，只二要坚持做一家用户企业。我们将一直致力于为卖家提供简单高效的售卖服务，同时通过对每一个环节的质量把控、鉴定每一件实物商品，让买家获得像选购新品一样的美好交易体验。”

只二表示，本轮融资将主要用于服务闭环、渠道拓展和团队升级，为用户提供更优质的二手奢侈品交易体验。今年只二将增加更多服务场景，通过上门到家、1 对 1 奢品顾问服务、线下寄卖点、线下用户私享会等服务场景满足用户交易需求。同时，除了 App、小程序和各大直播平台外，只二将拓展线下销售渠道，首家线下旗舰店将于 7 月在上海开业。未来两年，该公司计划在一线城市开设更多线下门店，形成线上线下销售闭环。只二还将持续升级奢品顾问、奢品主播、鉴定师等服务团队，为用户提供更优质的服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。