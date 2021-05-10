产品设计协作平台「蓝湖」已于近日完成 5 亿人民币 C 轮融资，领投方为尚未透露的某产业基金，老股东光速中国，红杉中国，金沙江创投跟投。本轮融资额将主要用于产品研发投入、市场业务团队搭建及后续品牌建设。

蓝湖在过去一年中累计完成 8 亿人民币的融资，其团队处于快速扩张阶段，产研团队占比 70% 以上，预计今年年底团队规模将突破 400 人。

“中国拥有全球最大且增速最快的互联网市场，每年会产生千万级的互联网产品研发和产品迭代的需求。” 蓝湖 CEO 任洋辉表示，在拥有千万级市场的产品研发、迭代过程中，有大量的协作以及效率问题需要被解决。

蓝湖致力于从互联网行业的从业者、工具、资源、工作方式等不同角度出发，提升设计研发的整体效率及项目交付质量，为各个体量的团队提供一站式的协作解决方案。通过云计算效能和产品壁垒适配国内团队的工作习惯和场景，能够针对不同行业的协作特点进行标准化输出或企业内网部署定制。

目前，蓝湖拥有数万付费企业客户，注册用户近 500 万，预计通过加大向腰部企业的合作渗透， 2021 年的付费客户规模增长将超过 100%。蓝湖初创团队的平均客单价在 2000 元/年左右，针对企业客户采取按团队人数收费的定价方式，企业所需要支付的平均成本为 200 元/人。协作效率方面，以 20 人的产品设计研发团队为例，蓝湖可帮助团队每年节省 15.6 周工作时间，换算成平均人工成本约 78 万元。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。