根据 Canalys 发布的数据，整个全球 PC 市场（包括平板电脑）连续第四个季度实现强劲增长，出货量同比猛增 53.1%，达到 1.221 亿台。进入 2021 年，Chromebook 和平板电脑继续表现出色，分别大增 274.6% 和 51.8%，第一季度两者的出货量分别高达 1200 万台和 3970 万台。

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Chromebook 厂商业务不断发展壮大，迎来了创纪录的第一季度出货量。惠普再次稳坐市场头把交椅，633.7% 的增长率帮助其出货量突破 400 万台大关。联想以 310 万台的出货量位居第二，进一步提升产能以缓解 2020 年以来的订单积压问题。宏碁、三星和戴尔是五大厂商中的另三家，出货量均超过 100 万台。

Canalys 研究分析师 Brian Lynch 表示：“Chromebook 现在俨然是一种真正的主流计算产品。虽然教育行业领域仍占其出货量的主要部分，但 Chromebook 在消费者和传统商业客户中受欢迎的程度在过去这一年里达到了新的高度。惠普和联想称霸 Chromebook 市场，市场繁荣也带来了水涨船高的大好局面，因而宏碁和三星等厂商通过满足 Chromebook 的需求，在 PC 市场获取了大量份额。谷歌如今在与 OEM 合作伙伴和渠道合作方面处于强大的市场地位，为 Chromebook 奠定了强大的基础。广泛的营销宣传活动以及着眼全球主要增长趋势（比如弹性工作安排和中小企业对预算的关注），对于确保 Chromebook 取得长期成功将至关重要。”

2021 年第一季度，几乎各大平板电脑厂商的出货量都持续增长。由于最新一代 iPad Air 备受广大消费者的青睐，苹果扩大了领先地位，出货量猛增 50.3%，高达 1520 万台。三星以 800 万台的出货量排名第二，增长 59.9%。联想和亚马逊的出货量增长率都创各自历史最高水平，同比增长分别为 133.5% 和 197.9%，这主要归因于 2020 年第一季度表现低迷。然而，华为的出货量却骤降 27.9%，这主要归因于昔日旗下的荣耀品牌拆分成一个单独的实体。华为仍然保持领先竞争对手的较大优势，位列五大厂商。

Canalys 研究分析师 Himani Mukka 说：“平板电脑市场反弹势头强劲，表现持续超预期。即使抛开传统节假日旺季这个因素，由于用户对价廉物美的计算能力和连接功能仍然有强大的需求，厂商纷纷表示平板需求仍在上升。在整个 PC 市场面临供应紧张的时期，新冠疫情使用户对屏幕和远程办公需求增加，拥有广大平板电脑品类的厂商因而能够获得更大的收益。平板电脑不仅适用于更广泛的商业部署支持数字化转型，还成为教育等增长型行业领域的支柱产品。”

联想在包括台式机、笔记本电脑和平板电脑在内的整个 PC 市场保持领先地位，出货量达 2400 万台，增长率达到 66.5%。苹果以 2210 万台 Mac 和 iPad 的出货量排名第二。惠普以 1930 万台的出货量和 64.2% 的增长率位居第三，戴尔和三星分别排第四和第五名。