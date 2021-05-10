互动学习平台 UMU 宣布获得五源资本亿元级 C2 轮融资。在不到一年的时间里，UMU 先后获得高成资本、高瓴创投、腾讯等的投资，先后完成了 B、B+、C、C+ 轮融资。

近日，UMU 发布智能销售训练工具 uShow，将传统一对一练习反馈升级为自动化、智能化 AI 模拟训练，改变销售生产力。UMU 认为，AI 可以显著提升教、学、练、用各个环节的学习效果、效率和体验，是整个产业升级的重大机遇。UMU 将持续投入 AI 技术的研发与应用，以 AI 技术进一步引领在全球企业学习领域的发展与变革，并且持续招募极为优秀的 AI 科学家和工程师，实践 “人、产品、利润” 关键价值链。

UMU 的产品与服务遍布全球 200 多个国家与地区，有超过 7000 万的⽤户在使⽤。UMU 60% 的收入来自于美国、日本等国际主要市场；医药、教育、零售、制造、金融等行业的企业和高潜企业正在使用 UMU 作为企业学习体系搭建和培训交付的工具和平台。

五源资本合伙人刘凯表示，“2015 年底，我们与 UMU 创始人李东朔有过一次 3 个小时的深度交流，共同探讨企业学习的未来。如今 5 年多过去了，李东朔带领 UMU 将当时所有的想法完美实现，并获得了市场验证，而且做得比当时设想得还要好。UMU 做的不仅仅是一个企业培训的生意，而是在帮助企业通过学习改变绩效和生产力，我认为这具有极大的长期价值和发展空间。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。