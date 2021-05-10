日前，国内新晋互联网保险科技平台「元保」宣布已完成近 10 亿元人民币 C 轮融资，由源码资本领投，凯辉基金及老股东山行资本、北极光创投、启明创投、SIG 跟投，元启资本担任独家财务顾问。元保于 2020 年上线，一年之内已完成 C 轮融资。

作为科技驱动的新型互联网保险中介，元保拥有全国性的保险经纪牌照，联合国内保险公司，基于大数据和 AI 技术为用户 “千人千面” 精准匹配保险产品，并提供从健康管理、保险咨询、智能核保、便捷投保到协助理赔的一站式保障服务。上线不到一年，元保已累计获得数百万付费用户，覆盖国内 90% 以上地区。

元保主打高性价比的普惠型健康险产品和服务，并提供低门槛的投保方式，创始人兼 CEO 方锐表示：“互联网保险的意义就是普惠，让更多欠发达地区的普通大众能够通过互联网去接触、了解和购买保险，得到保障。这是一件非常有价值、利国利民的事情。”

凭借其技术实力，元保打造的 “智能保险大脑” 已经构建了 1000+ 用户标签，不仅可以自动匹配适合的保险产品与健康管理服务，还能依据用户行为习惯提供体验感更好的服务。例如，其专为老年人群体打造的 “老人客服专线”，可实现来电优先接入、依据方言智能匹配对应地区客服、智能调慢语速和调大音量，帮助老年人解决沟通困难。

团队方面，元保创始人兼 CEO 方锐曾是网易集团副总裁、集团技术部负责人，先后创立网易支付和网易电商事业部，并担任 CEO，是个典型的技术派。方锐表示，本轮融资将主要用于核心技术研发，加快实现可以覆盖全流程、各环节的智能化保险服务，力争把用户体验做到极致。

未来，元保致力于打造 “健康+保险+医疗” 深度融合的大健康生态平台，通过商业保险连接事前的健康管理和事后的医疗服务，全方位助力全民健康和保险普惠。结合健康管理，连接健康资讯、健康监督、体检和筛查等服务，帮助用户降低疾病风险，助力全民健康；结合医疗管理，连接医药和医院资源为用户提供更便捷、更快速的医疗服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。