5 月 10 日，北京市市场监管局依法对作业帮和猿辅导两家校外教育培训机构，均处以警告和 250 万元顶格罚款的行政处罚，理由是上述平台虚假宣传、诱骗消费者。

根据官方发布的公告，经查，作业帮在其官方网站谎称 “与联合国合作”、虚构教师任教经历、引用不真实用户评价。猿辅导在其网站谎称 “班主任 1 对 1 同步辅导”、“微信 1 对 1 辅导”、“您的 4 名好友已抢购成功……点我抢报”，虚构教师任教经历等不实内容。上述行为属于实施虚假或引人误解的商业宣传行为，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款规定。

作业帮在其运营的 App、天猫作业帮直播课旗舰店、京东作业帮直播课旗舰店销售课程时，分别标示 “¥1899 ¥2399 限时折扣”、“价格 3280 元，参考到手价 2580 元” 等内容。猿辅导在其运营官网、天猫旗舰店销售课程时，分别标示 “¥399 ¥9”、“价格¥4000.00 亲子节价¥2099.00” 等内容。经核实，相关课程均未以标示的划线价进行过交易，构成利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者交易的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十四条第（四）项规定。

市场监管总局表示，下一步将持续聚焦民生领域案件，加大校外教育培训机构执法力度，严厉打击各类违法违规行为，规范市场经营秩序，维护人民群众合法权益。

对此，作业帮表示，“诚恳接受，坚决服从，并对所涉不当宣传内容、价格标识积极全面整改，严格遵守相关法律法规，优化业务流程，用心服务用户。”

猿辅导回应称：“诚恳接受监管部门处罚决定，已对产品和各渠道开展自查和审核，相关不规范标识已经全部整改完成。”