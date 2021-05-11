移动数据和分析公司 App Annie 发布了 2021 年 4 月中国厂商及应用出海收入 30 强榜单。以下是报告主要内容：

4 月出海发行商收入榜单整体变化不大。Funplus 凭借旗下多款游戏的优异表现稳居收入榜第一。依靠 PUBG MOBILE 全球收入第一的稳定表现，腾讯继续保持在出海收入榜第二。莉莉丝升至收入榜前三，旗下的第二款自研 SLG 游戏《战火勋章》（WARPATH）收入提升 23 名，进入单个应用出海收入榜前 30。目前《战火勋章》已经成为了继《万国觉醒》和《剑与远征》之后，拉动莉莉丝出海收入的第三大应用。

4 月发行商榜单中跃升最大的分别为字节跳动和掌趣科技。字节跳动上升 5 名，最大的亮点为 4 月 21 日由中手游和朝夕光年联合出品的全新航海王 3D 动作手游《航海王热血航线》。该游戏拿到了官方授权，剧情和画质对《航海王》有极高的还原度，另外还为玩家们准备了 PVP 等丰富的玩法，让玩家们可以在浩大的世界里尽情探索，引起了大批《航海王》粉丝的追捧。

掌趣科技则上升 9 名，其发行的《一拳超人：最强之男》在完成国内、东南亚、日本等全球多地市场测试后，凭借其 “一击 KO” 的高 IP 还原度和独特玩法系统，在韩国市场引起了热烈反响。

此外，Mobile Legends: Bang Bang 在 4 月收入榜单提升了 9 名，主要由欧美地区的高增速收入拉动。最后恭喜三七互娱上升 2 名，智明星通上升 2 名，乐元素上升 1 名，以及旗下的 Ensemble Stars Music 收入上升 4 名。