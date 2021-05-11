近日，北京联通携手华为完成了超级上行几百个站点的规模开通，开通后，单用户近中点上行速率平均提升约 40%，边缘用户上行速率提升 50%~200%。经过五一长假的考验，开通区域完全满足消费者 5G 高清视频、5G 直播、大文件快速上传的需求。

工信部起草编制的《5G 应用 “扬帆” 行动计划（2021-2023 年）》公开征求意见中提出，到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升， 5G 个人用户普及率将超 40%，用户数超过 5.6 亿，5G 网络接入流量占比超 50%，5G 网络使用效率明显提高。在个人消费领域打造一批 “5G+” 新型消费的新业务、新模式、新业态，用户 “获得感” 显著提升。

除了 5G 高清下行业务以外，从 2018 年起，北京联通的 5G 网络已经开始承载大量 5G 上行业务：春晚 5G+4K 直播、国庆 5G 直播、司马台长城 5G 慢直播、电竞 5G+8K 直播等。

北京联通 5G 共建共享工作组组长范利群表示：“追求先进技术的卓越网络表现是北京联通和华为在创新技术上的重要合作战略。去年，我们通过 5G Capital 联合创新项目，完成了超级上行、200MHz 载波聚合、室内 300MHz 超宽带产品等八个关键 5G 技术的率先落地，并取得了预期的效果。我很高兴看到超级上行技术在今年五一前规模开通，接下来我们将把这些技术推向全网商用，让消费者享受到 5G 技术带来的全网极致体验，也为冬奥赛事网络保障做好准备。”

华为 5G 产品线总裁彭红华表示：“超级上行技术通过 TDD 和 FDD 协同、高频和低频互补的方式，实现了小区上行带宽和上行覆盖能力的提升，可缩短网络时延，同时也能增强边缘的下行体验，非常匹配全民直播等业务蓬勃发展的需求。我们非常荣幸能在北京联通规模部署超级上行解决方案，助力运营商打造更优的 5G 网络，为用户提供更好的 5G 上行体验。”