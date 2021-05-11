图像级激光雷达企业图达通（Innovusion）日前已完成 6400 万美元 B 轮融资，由淡马锡、BAI 资本和愉悦资本联合投资，老股东蔚来资本、斯道资本和 F Prime 也参与其中。

据介绍，图达通的产品广泛应用于自动驾驶、智慧城市、智慧高速及轨道交通等多个领域，并获得各地合作机构与标杆企业的信任与合作。

对于本轮融资，蔚来资本管理合伙人朱岩表示，“随着自动驾驶技术日趋成熟，越来越多的自动驾驶量产车将选择前装激光雷达作为感知方案的关键组成部分。图达通的激光雷达在性能和量产方面，都已经得到了国内外领先汽车和自动驾驶企业的高度认可。我们非常有信心图达通会持续保持其在技术和量产进程上的领先地位，引领行业的发展方向，助力自动驾驶的加速迭代升级。”

图达通联合创始人兼 CEO 鲍君威说：“很高兴能得到业界多家知名投资机构的认可和支持，参与图达通的 B 轮融资。我们将在美国硅谷和中国的研发中心继续加大投入，同时也将大力支持供应链的合作伙伴，一起携手打造世界领先的高性能激光雷达的量产供应链体系。”

对激光雷达在自动驾驶前装市场的判断，鲍君威持乐观态度，“根据 Yole 报告显示，到 2025 年，在自动驾驶领域，激光雷达的市场规模将达到 17 亿美元。” 他表示，“此外，在国家相关政策的鼓励下，激光雷达在智能网联汽车路侧设备市场也会拥有巨大的增长空间。”

图达通称，与蔚来的合作是其激光雷达在自动驾驶领域的应用典范。今年 1 月，蔚来发布了智能电动轿车 ET7。该车定于 2022 年第一季度交付，它搭载了由图达通与蔚来合作开发的图像级超远距激光雷达，拥有 120 度超广视角及超高分辨率，可探测最远距离达 500 米。值得一提的是，图达通激光雷达独创的 “定睛凝视” 功能，可在视场局部产生高密度点云，以获取更精确的三维信息，从而更好地追踪车辆和行人，提高自动驾驶的可靠性和安全性。图达通表示，公司已为蔚来 NAD 全栈自动驾驶技术的持续进化做好了准备。

据了解，图达通高清长距激光雷达在推动智能网联汽车与智慧城市协调发展方面也正在发挥着重要作用，例如在示范智慧城市雄安新区，图达通已作为首批高科技企业进驻雄安新区智绘未来科技园。同时，图达通也是百度 Apollo 生态圈的重要伙伴，其图像级远距离激光雷达已在百度 Apollo 智能交通城市项目，包括北京、长沙、沧州等地成功部署。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。