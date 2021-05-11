小马智行与激光雷达企业 Luminar 日前联合发布全新自动驾驶系统。该系统使用 360 度全方位多传感器融合方案，使车辆在复杂城区路况运行时更安全、可靠。

基于此次发布的系统平台，小马智行计划于 2023 年规模化量产车规级自动驾驶系统，搭载车规级传感器方案，届时将采用 Luminar 的 Iris 激光雷达。这也是 Luminar 首次在中国选择与自动驾驶公司进行战略合作。

小马智行称，将把全新的一体化设计理念运用于未来系统的量产中，并投入自动驾驶运营车队。

小马智行联合创始人兼 CEO 彭军表示：“Luminar 是激光雷达行业的领跑者，携手 Luminar 是小马智行在打造全新系统以及实现规模化生产征程中的关键一步。双方都坚信，在全球部署自动驾驶将使未来出行更安全与可持续。能携手 Luminar 共同实现这一愿景令人倍感激动。”

4 月 28 日，小马智行宣布全面升级其自动驾驶出行服务（Robotaxi），首批经标准化生产自动驾驶汽车投入服务，同时扩大服务规模，将覆盖范围将扩大至中美五个主要城市，包括北京、广州、上海以及加州的尔湾（Irvine）和弗里蒙特（Fremont）。

Luminar 创始人兼 CEO Austin Russell 表示：“小马智行打造跨平台自动驾驶系统的理念令人印象深刻，而且小马智行已经证明其在全球 Robotaxi 行业的领先地位。此次合作将成为自动驾驶出行服务在未来几年实现真正落地的重要里程碑，我们在过去几年积累的研发经验也将进一步赋能小马智行全新自动驾驶系统以及车队。”

小马智行于 2018 年 12 月在广州落地中国首个城区 Robotaxi 服务，并于 2019 年 6 月推出加州首个对公众开放的自动驾驶出行服务，这使得小马智行成为唯一在中美多个城市均部署这一服务的自动驾驶公司。

在全球范围内，小马智行已累积超过 500 万公里的自动驾驶测试里程，并已向公众提供了超过 22 万次自动驾驶出行服务。