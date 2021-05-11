2021 年 5 月 11 日，ROG 新品发布会线上举办，新一代幻系列全能本、冰刃系列轻薄游戏本重磅发布，搭载第 11 代英特尔酷睿处理器和 NVIDIA GeForce RTX 30 系列显卡，巅峰性能一触即发。与此同时，ROG 首次发布 ROG Slash 电竞潮品系列，ROG 将潮流元素与赛博朋克的电竞文化完美结合，让炫酷高能的游戏生活更具潮流气息。

此次发布会打出了 “芯如猛虎 幻醒全能” 的热血主题，“猛虎” 意指新机型所搭载的第 11 代英特尔酷睿 i9-11900H 处理器，它采用最新的 Tiger Lake 架构和 10 纳米工艺制程，拥有 8 核 16 线程和高达 4.9GHz 的睿频频率，轻松点燃创意灵感和游戏激情。新品在外观设计上也带来了全新体验，潮魂黑配色融合棱镜光效和钻石切割工艺，增添了 ROG 游戏本的神秘力量，进阶刻画品牌之魂。

再战性能之巅 旗舰轻薄游戏本——ROG 冰刃 5 Plus

作为 ROG 创新黑科技的旗舰产品和代表之作，冰刃 5 Plus 尽展王者之风。此次不仅硬件全面升级，外观设计、键盘等细节，更是处处彰显 ROG 深厚的设计功底。潮魂黑色的金属外壳，A 面采用 ROG 经典斜切设计，一侧是激光刻蚀点阵，另一侧是 ROG 的金属 LOGO，潮酷的未来科技感十足。

冰刃 5 Plus 搭载英特尔酷睿 i9-11900H 和 i7-11800H 处理器的同时，与之匹配了 Ampere 架构的 NVIDIA GeForce RTX3080/3070/3060 笔记本电脑 GPU，拥有强大的光线追踪及 AI 性能， 可通过 Dynamic Boost2.0 技术，使得 GeForce RTX3080/3070 可达到 140W 功率，让 GPU 的潜力被充分激活。冰刃 5 Plus 还支持 Advanced Optimus 技术，无需重新启动便可实现混合输出和独显输出模式的热切换。同时，屏幕采用 17 英寸 QHD 分辨率 165Hz 刷新率的 3ms 电竞屏，支持 G-SYNC。屏幕还拥有 100% DCI-P3 的广色域并支持 Pantone 色彩认证。

全面升级的 ROG 冰川散热 2.0 Pro 架构，拥有两个 12V 84 叶片的风扇，以及 6 热管+四出风口设计，并且采用液态金属导热剂。更值得一提的是，此次冰刃 5 Plus 采用了标准尺寸的光轴机械键盘，支持单键 RGB 背光。而掀开笔记本上盖同时，键盘机械结构自动抬起 5°，搭配 AAS Plus 风洞设计，键盘后方 12mm 超大进气口、由液晶聚合物打造的新型涡轮风扇等，可令整机运行安静清爽。在优化散热之际也能提供更舒适的指尖体验。

冰刃 5 Plus 内置 3 个 M.2 SSD 接口，出厂搭载 PCIe4.0 SSD，读写速度相比于 PCIe3.0 SSD 成倍提升。冰刃 5Plus 还采用 2 高音+4 低音的 6 扬声器系统，搭载 Dolby ATOMS 音效。冰刃 5 Plus 虽然机身厚度只有 19.9 毫米，但是在轻薄机身之内，却蕴含强劲性能，除了游戏玩家外，也非常适合内容创作者以及对笔记本有高性能要求的用户。

高阶全能本——ROG 幻 16

ROG 幻系列全能本在保持强劲性能之际，还为玩家带来了超轻薄机身、全功能屏幕和独具风格的外观设计。此次发布的幻 16 游戏本是幻系列最新的旗舰之作，采用潮魂黑金属外壳，A 面 8729 个 CNC 开孔，呈现炫酷的棱镜光效，令人爱不释手。幻 16 将 16 英寸屏幕融入 15 英寸笔记本的机身架构，超窄边框和高达 94% 的屏占比展示了极佳的便携性，整机重量仅 1.9 公斤。同时屏幕与机身还支持 180°开合，方便分享及演示。

ROG 幻 16 搭载 Tiger Lake 架构的英特尔第 11 代酷睿处理器，以及 NVIDIA GeForce RTX3070/3060 笔记本电脑 GPU，并且出厂搭载 PCIe 4.0 SSD。强劲性能可轻松兼顾游戏与创作。而屏幕方面，幻 16 采用 16:10 比例，不仅增加可视范围，更提升沉浸感。

还拥有 100% DCI-P3 的广色域并支持 Pantone 色彩认证，支持 Dolby Vision（杜比视界），WQHD 的分辨率，500nit 的亮度，以及 165Hz 高刷新和 3ms 的低延时，并支持 Adaptive SYNC 技术，这样一款全能屏幕，能够完美兼顾游戏与内容创作的全能需求。

作为创作者的生产力工具，输出及扩展能力同样非常重要。幻 16 搭载 1TB M.2 PCIe 4.0 高速 SSD，可实现高速大型文件传输及处理。板载 16GB DDR4 3200MHz 内存，预留插槽最高支持拉展至 48GB，从而获得理想性能。ROG 幻 16 拥有 ROG 冰川散热架构 2.0，共有 6 根热管、12V 84 叶片的风扇及 4 个出风口，搭配液态金属散热，即便是视频渲染这类 CPU 负载很高的应用，也能让机身保持高效率输出及运行。

ROG 幻 16 拥有支持雷电 4 的 Type-C，还拥有一个支持 100W PD 和 DP1.4 的 USB 3.2 全功能 Type-C 接口。并配备 4 低音+2 高音的 6 扬声器系统、0.1s 快速指纹识别模块以及前二后一的 3D 麦克风阵列，新潮科技体验无处不在。

电竞潮品——ROG Slash

作为电竞玩家们的终极梦想品牌，ROG 也一直用最顶级的用料为 “电竞正名” 而努力着，产品上的不死鸟之眼 LOGO 就代表着极致的性能和最电竞化的工业设计语言。而在现今这个处处皆电竞的年代，ROG 鲜明的设计语言不应该只由电子产品来诠释，我们日常着用的生活潮品也可以彰显属于 Z 世代的电竞品位。于是，便诞生了——「ROG Slash 电竞潮品」支线，设计师从 “赛博朋克” 和电子竞技中汲取灵感，用 “实体代码” 形式展现电竞精神。

此次 ROG Slash 潮品包括三款包袋：骑行邮差包、随行邮差包、多功能束口袋，可适应不同的收纳需求，小到口红、公交卡，大至 15 寸游戏本；三款帽子：经典飘带棒球帽、LOGO 织带露营帽和可替换织标露营帽，既防水隔热，又颇具品位。

在设计方面，设计师将充满未来科技感的都市机能风格与电竞完美结合；在配色上更是极尽赛博朋克之风，基于整体的潮魂黑色，搭配经典赛博朋克下霓虹灯色——红蓝配色，这是属于电竞潮流的 Hype。

设计师对细节的「调教」更是无不在凸显 ROG 对于电竞潮品的独特理解，如背包类单品上随处可见的眼镜蛇金属扣具、梭织 LOGO、厚板丝印、600D TPU 防水面料、无缝防水拉链等，都在突显实用性都市机能；帽子方面更有显眼的</ROG> 代码长织带以独特的缝条缝制技法加入，这些热门潮流元素再加以功能性防水面料的融入，正说明了 ROG 心系电竞爱好者们的日常需求，不负热爱。

此外，贯穿于全系列的 ROG Slash 的 LOGO 则是电竞的实体叙述，用构成网络世界最基础的 “二进制代码” 元素作为主轴，加以 “编程” 的方式，将 “ROG” 三个字母的二进制代码实体化呈现，分别为 R=01010010 ；O=01001111 ； G=01000111。这是一份属于 ROG 与玩家们的共同铭牌，一份不忘初心，追求卓越的铭牌。

在电竞逐渐成为主流的今天，ROG 打算让「电竞」成为更加健康完备的生态圈，更是寄给当下有着对于潮流、实用与不妥协之文化追求的 Z 世代的一封「电竞情书」。

2021 年初，以 ROG 冰刃 5 双屏、幻 13、枪神 5 系列、魔霸 5 系列为代表的多款重磅产品强势发布，为 2021 年的梦幻游戏之旅定下了基调。时至今日，ROG 持续更新产品阵容，以顶级硬件和创新技术加持，无论是性能拔尖的冰刃 5Plus，还是内外兼修的全能本幻 16，加上个性十足的 ROG Slash 电竞潮品，ROG 继续为追求极致体验的玩家制造惊喜，呈现最高级的游戏享受，ROG 始终与潮流玩家相伴同行。