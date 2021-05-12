苹果今天宣布，应用商店 App Store 仅在 2020 年就保护了顾客免受金额超 15 亿美元的潜在欺诈交易，阻止试图盗窃金钱、信息和时间的行为，并为他们排除将近 100 万款有风险和漏洞的新 App。

此外，苹果还透露，其 App 审核团队在 2020 年协助超过 18 万名新开发者发布了 App，同时，将近 100 万款有问题的新 App 以及另外近 100 万 App 更新由于一系列类似问题，被拒绝上架或从 App Store 下架。

该公司称，仅 2020 一年，App 审核团队就拒绝了超过 48000 款含有隐藏或未记录的功能，超过 15 万款 App 由于被查出有垃圾信息、抄袭或操纵用户从而诱导他们付费的情况，而被拒绝上架。2020 年，约 95000 款 App 由于涉嫌欺诈从 App Store 下架，主要原因是采取掉包手段，在 App 通过审核以后彻底改变其运作方式，从而规避指导原则，好进行违规甚至是犯罪行为。

针对应用商店虚假评价问题，苹果表示 2020 年以来已处理超过 10 亿评分和 1 亿评论，其中超过 2.5 亿评分和评论由于不符合监督规定被移除。应对账户欺诈方面，苹果在 2020 年关停了 47 万个开发者账户，并出于欺诈风险拒绝了另外 20500 个开发者申请。

苹果还在过去 12 个月拦截了盗版商店将近 11 万款不正当 App，以及通过 Apple Developer Enterprise Program 拦截了超过 320 万次通过不正当方式分发 App 的情况。

苹果还提到，在 2020 年通过先进技术和人工审查就携手阻止了超过 300 万失窃的信用卡被用于购买被盗商品或服务，并且禁止将近 100 万个账户再次进行交易，从而保护用户免于卷入总金额超过 15 亿美元的潜在诈骗交易之中。