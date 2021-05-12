今日，B2B 工业品 MRO 采购商城「固安捷」宣布获数亿元人民币 B 轮融资。本轮融资由方源资本领投，广州开发区产业基金、上海华泾经发、洪泰基金、招商清控跟投。此轮融资是固安捷于 2020 年 9 月实现重组后，不到一年时间内完成的第二轮融资。

固安捷拥有超过 90 年历史，于 2006 年将 MRO——Maintenance（维护）、Repair（维修）、Operations（运营）服务模式引入中国。中国 MRO 市场具有规模庞大、集中度极低的特点，万亿级市场中尚且未有企业能占据超过 1% 的市场份额。

在深耕中国 MRO 市场的近二十年里，固安捷借鉴国际 MRO 行业成熟管理经验，基于上亿条客户数据及对中国市场的理解，打造了适用于中国市场的强大数字化支撑体系——AI 数据智能大中台。中台系统包含供应商管理系统、供应链管理系统、商品管理系统、客户管理系统以及大数据中心五个部分，可实现产品开发管理、供应商管理、客户管理、库存管理全流程数字化，助力公司用标准化手段整理供应端千万级的产品，服务于百万级的客户。2020 年 9 月，固安捷管理层携手头部私募基金实现管理层收购，完成了由外资到内资的转型，并创立了 “MYMRO” 品牌。

固安捷 CEO 周艳华女士表示：“自重组完成后，固安捷在组织升级、技术落地、业绩飞跃性增长等方面都取得了巨大成功。未来公司将继续保持快节奏发展，进一步加大智能化投入，帮助企业建立智能采购管理体系，从而成为 MRO 服务领域最值得信任的合作伙伴。”

本轮融资后，固安捷将继续以 “数字化改造 MRO 采购流程” 为核心，对产品、供应链、技术持续投入。在产品端，固安捷将打造物联网数据中台，构建客户线下使用场景的数字孪生，实现客户需求精准预测和广泛覆盖；在履约端，公司将加快区域全自动化操作的总仓和智能前置仓的落地，并通过数据挖掘打造多个层级的仓储调度系统，持续提升履约服务水平；在技术端，公司将继续通过数字化下单渠道、定制化库存管理、数字化采购策略制定等方式，助力客户实现 MRO 采购管理的革新。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。