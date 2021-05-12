根据 Sensor Tower 公布的商店情报数据，2021 年 4 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.58 亿美元，相较 2020 年 4 月增长 38.4%，蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 App Store 的收入占 96%，泰国版本和中国台湾版本占比分别为 1.7% 和 1.2%。

腾讯《和平精英》和《PUBG Mobile》以 2.37 亿美元的收入位列榜单第二名。其中，60% 的收入来自《和平精英》iOS 版本，《PUBG Mobile》在美国市场的收入占 11%。

榜单前五另外三款游戏为《赛马娘》、《Roblox》和《Coin Master》。

虽然近年来《王者荣耀》一直稳居全球手游收入榜头部，但去年疫情爆发带来的在线娱乐需求激增，无疑将这款国民手游的收入推向一个新的高度。2020 年，该游戏收入达到 26 亿美元，相较 2019 年增长了 50%。本期该游戏在全球 App Store 和 Google Play 的月收入创下新高，今年以来，其收入已将近 10 亿美元。

通过分析去年 Q1 和 Q2 疫情全球爆发以来手游市场的整体表现，Sensor Tower 发现今年 4 月全球手游收入相较去年同期增长 10.8%，达到 72 亿美元。虽然部分国家陆续放宽了出行限制，但全球手游收入仍在保持增长。