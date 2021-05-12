近日，海豚音乐 vipSing 宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由顺为资本领投，声网 Agora 跟投。

据悉，本轮融资将主要用于课程完善、产品升级迭代、优化获客渠道等方面。

海豚音乐 vipSing 成立于 2019 年 6 月，并于今年 3 月 31 日由 “vipSing” 品牌升级为 “海豚音乐 vipSing”。该公司针对全球 3-12 岁少儿提供系统而便捷的创新音乐美育课程，推出以声乐教学为主体，结合律动、乐理、乐器认知、创编的综合音乐素养课程，并在去年 6 月获得了近千万元的天使轮融资。

海豚音乐 vipSing CEO 沈彦树谈到：“音乐学习主要分为声乐载体和器乐载体。相对而言，声乐门槛较低，以此作为切入点更符合音乐学习的规律，且初期接受过声乐学习的学生，更容易切入到器乐学习。一款性价比较高的在线声乐教育产品，应该会更容易被中国家庭接受。”

目前，海豚音乐 vipSing 的主要产品是以声乐为主体的综合音乐素养课程。以 1v4 小班真人直播课为主要班型，是国内首套糅合欧美四大音乐教学法的儿童音乐课程，结合大量原创少儿歌曲和世界童谣，从声乐切入儿童音乐启蒙教育。整套课程的学习周期为四年，分为四个阶段，独创课程体系可以满足 3-12 岁不同年龄段的声乐学习需求。在学习效果外化方面，课程对应上海音乐家协会少儿声乐考级共 12 级，为孩子提供证书出口。

沈彦树认为：“线上课程远远不是线下课程的简单复制，用户最终只会为效果买单。” 在技术研发层面，海豚音乐 vipSing 自主研发了多人在线直播实时互动系统，通过多种课堂互动功能模块，实现老师和多个学员课堂中流畅且互动性强的趣味体验。在未来，海豚音乐 vipSing 还将专注于多线路商 RTC 集成和自由切换、与智能硬件的结合以及 AR/VR 技术实现等研发方面。截止到目前，海豚音乐 vipSing 已实现较去年同期业务 30 倍增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。