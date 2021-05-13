App Annie 发布了 2021 年 4 月 App Annie 月度指数排行榜，以下是详细内容：

全球热门游戏

4 月全球游戏免费下载榜前 10 名中，以色列厂商 Supersonic 占据 3 个席次，其以修建简易桥梁为主题的超休闲游戏 Bridge Race 空降第一名。《团结行动！》略微下滑，而 Going Balls 名次大为提升，来到第 7 名。飞行棋霸主 Ludo King 这个月在印度的下载量大增，排名上升 11 位。越南发行商 OneSoft 推出以火柴人为主角的休闲益智游戏《越狱：火柴人的故事》位列第 6 名，玩家在每个关卡中只需三选一选出正确的道具，即可推进到下一关，这款游戏目前在印尼、巴西、俄罗斯等市场进行推广。

收入方面，PUBG MOBILE 上升 3 名，4 月初推出新地图 KARAKIN，这是一张 2×2 公里的地图，整体风格类似沙漠，由于行动的范围缩小，使游戏的刺激度也大幅提升。本月收入增速最快的市场为科威特及沙特阿拉伯。经典策略游戏代表《部落冲突》名次上升至第 6 名，4 月中旬进行年度版本更新，其中包括玩家们期待已久的夯木节活动回归，以及 14 级大本营及更高级建筑物的更新。《万国觉醒》则上升 4 个名次，增长主要来自美国及日韩市场。

全球热门应用

4 月全球应用下载榜中，前几名较上个月相比并无明显变化，Snapchat 上升 2 名。内购收入排行榜中，《抖音短视频》上升 1 名重回第 1 名的宝座，在沙特阿拉伯及科威特有明显的增长。HBO Max 收入上升 5 名，收入增长 41%。其本月主打作品之一为《真人快打》（Mortal Kombat），该影片于 4 月 23 日在 HBO Max 和剧院中首映，当天内购收入获得明显增长。

中国大陆热门游戏

4 月份中国 iOS 热门游戏排行榜中，三七互娱推出的 IP 大作《斗罗大陆：武魂觉醒》进入下载及收入双榜前十，该游戏主打放置卡牌玩法， 3 月 17 日上线即空降中国游戏下载榜冠军，同时在畅销榜最高来到第 5 名。下载榜中，另有 1 款主打田园风的模拟经营游戏新进榜，即《小森生活》。收入榜前 10 名除《斗罗大陆：武魂觉醒》新进榜外，其余变化不大。

中国大陆热门应用

中国 iOS 4 月热门应用下载榜中，前几名基本维持上月情况，《抖音短视频》依然占据榜首，QQ、《腾讯视频》排位上升。新入榜的是《国家反诈中心》，该应用于今年 3 月推出，旨在帮助用户维护电信网络安全。收入榜前十中，腾讯囊获 4 个席位，包括腾讯游戏助手《心悦俱乐部》排名上升至第 7 名。