从 2019 年 5G 牌照发放至今，我国的 5G 建设已如火如荼地进行了两年，当前已经进入攻坚克难阶段，建设和运营中的挑战逐渐浮现。

当前，5G 的主力站型 3.5G AAU 要求占用一个单独的天面，但实际部署中有可能会遇到合适的站点上无天面资源可用的情况。或者也有可能遇到因为站点条件限制，被迫接受天面挂高过低的情况。这些站点天面资源的限制，往往对覆盖性能产生明显负面影响。同时，增加天面也意味着额外的铁塔租金，提高了运营商的网络部署成本。

爱立信作为中国运营商的战略合作伙伴，高度关注中国市场的技术需求，适时地推出了 3G/4G/5G 多频一体化的 A+P 解决方案，并携手山东联通在淄博现网首次成功商用部署并完成了网络性能验证。

该产品 A（Active）部分为 3.5GHz 有源的 Massive MIMO 部分，拥有 32 通道、192 天线振子、200MHz 载波带宽、320W 输出功率的标准配置。同时高集成无源天线 P（Passive）部分，支持 700M/800M/900M/1800M/2100M/2600MHz 六个频段，能够满足联通电信共建共享和全频段网络演进的需求。在实现产品能力同时，紧凑的设计让整体迎风面积<0.8 平方米，符合铁塔公司的单天面工程要求，不需要铁塔改造。

此外，爱立信的高集成一体化设备既可支持一次性吊装上塔，也可以根据情况分体上塔安装，安装简易、快捷，提升了网络建设效率。

在替换了淄博联通现有的 1800MHz 和 2100MHz 频段设备后，3G/4G/5G 天面一体化，节省了租金，在缩减了天面数量情况下实现了 5G 高质量部署。使用商用 5G 手机测速，该部署可实现单小区下行 1.2Gbps/上行 310Mbps 的现网体验，并且 3G 和 4G 网络性能指标也均有提升。