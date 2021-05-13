以 “智联山城，渝见平安” 为主题的中国道路交通安全峰会 2021 于重庆召开。本届峰会由公安部道路交通安全研究中心、公安部交通管理科学研究所、中国道路交通安全协会共同主办，邀请来自交通科技信息化领域的相关专家 1000 余名，共同探讨新技术在道路交通安全领域的实践应用与创新成果。华为机器视觉总裁段爱国出席本届大会并发表《人悦于行，车畅于路》主题演讲，以全息路网，开启交管智能体持续演进新篇章。

随着生活水平不断提高，城市出行进入了人多、车多、路堵的窘况，出行者在拥堵中进退两难，而管理者面对路况日趋复杂，基础设施升级缓慢，道路感知信息不全，交通态势上报滞后等现实问题时，出现警情多，警力少，处警压力大等管理难题。

同时车路协同、自动驾驶的发展也对路侧感知提出更高的要求，单车对环境数据的感知能力不足，需要更丰富的路侧感知辅助，为此在需求与技术发展双轮驱动下，交管业务正在向智能化、精细化、服务化发展，而实现这一变化的前提是数据的实时、精准、精细、全面，华为由点到线再到面，打造全息路网解决方案，利用机器视觉全息感知、边缘计算、高精定位、大数据、云计算等技术，对每一条路、每一个路口、每一条车道的交通对象及周边基础设施进行实时精准数字化感知和治理，是智慧交管和自动驾驶的数据底座。

其中，2020 年，华为推出全息路口 1.0，率先构建路口精细化 “全息视角”，实现全天候拟合、全方位感知、全要素采集、高精度定位，为精细化管理打下基础。2021 年 3 月，全息路口 2.0 全新升级，实现覆盖场景更全面、信控更精准、行车更安全。

设备升级：华为推出系列化 AI 超微光 2.0，在 SuperColor 根技术加持下，以算力换图像，在光污染下降 50% 的同时，车牌精准率大于 99%，车辆属性识别率高达 97%。

数据更全面：在 1.0 的雷视拟合基础上，以智能算法升级，实现大视野下的机、非、人全要素采集，以全量数据，助力信号灯精准控制，夜间绿灯不空放，行人过街更从容。

场景更丰富：全息路口 2.0 新增 VideoX 无线组网模式，实现包含十字、丁字等典型路口外的 X 型、Y 型、立交超大路口等各种形态。

通过全息路口的升级，打造 “点” 数据的精细化管理，并以此延伸到路段，解决路段盲区，提升路段管理与通行效率，通过路段数据的拟合，形成区域态势，实现全域治理网。由点及面，构建从微观个体到宏观系统的全息路网认知体系，以全域安全、科学评价精细治理、主动服务、新型警务、数据运营、自动驾驶六大特质服务未来城市出行。

全域安全：通过事件分类、事件检测、警情分级，实现事故事件自动检测，危险驾驶秒级预警，平均处警减少 20 分钟。

精细治理&科学评价：通过 AI 信号配时推理模型实现多路口联动控制与优化，绿波带提升通行效率，以顺德容奇大道为例：边缘计算协同统一信控平台，实现五个路口四家信号机联动，优化 2 周，早高峰时长下降 14.6%，晚高峰时长下降 13.1% ，通行效率显著提升。

主动服务：将实时路况，面向在线、固定 OD 的人群提供精准信息服务，从单纯的群体广播走向个体精准推送，提升市民出行体验。

新型警务：各类警情数据统一汇聚，统一指挥调度，分级分类调度，通过系统间警令自动流转实现跨部门协同作战，出警快，处警速。

数据运营：精准数据服务智慧城市，通过道路精准数据，提升道路通畅性，助力公共服务科学调度，实现绿色出行。

自动驾驶：单车智能与路侧感知联动，以厘米级精度，毫秒级时延，探测距离超 200 米，在应急响应突发状况之外，可对路况路态提前规划，使能未来自动驾驶。

以重庆全息路网联合创新为例，两江新区金开大道-和睦路路口通过全息路网区域数据管理，信控人工干预从 16 次/天下降到 2 次/天，高峰时段拥堵指数下降 5.3%，平均车速提升 6.5%，全天平均拥堵指数下降 4.6%，平均车速提升 6%，大大提升通行效率与出行幸福指数。