经过多年的耕耘，惠普暗影精灵系列逐渐成长为广受玩家认可的专业游戏本品牌。尤其是去年推出的暗影精灵 6 游戏本，它以超高质价比和出色的硬件性能调校，为暗影精灵系列再次拉升品牌认可度，产品一经发售就获得了众多玩家的点赞好评。惠普能够取得这样优秀的成绩都是源于其持续深耕行业发展，聆听玩家需求，不断凭借更多个性化的产品组合和强大的产品实力，进一步焕新玩家游戏体验。

一直以来，惠普始终立足玩家的真实反馈，与硬件、软件、渠道、赛事等游戏产业伙伴展开广泛而深入的战略合作，为玩家打造全方位的游戏生态。为了给玩家带来更加震撼的沉浸式游戏体验，惠普以突破性的科技加速产品的创新和升级。今年，第七代暗影精灵游戏本，带着各位玩家的期待，如约而至。全新升级的惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本在配置、性能、散热、屏幕、外观、惠普游戏控制中心、以及更多人性化设计七大方面全面进化，战力再升级。

5 月 20 日，惠普将与您相约 2021 惠普 OMEN 暗影精灵新品发布会，一同点燃全民游戏激情。全新升级的暗影精灵游戏家族新品、强大的受邀嘉宾阵容、行业大咖云集的趣味讨论环节、精彩纷呈的互动抽奖环节，环环相扣，惊喜不断。发布会将在斗鱼、虎牙、BiliBili、京东等平台进行同步直播，让我们共同期待惠普 OMEN 暗影精灵 7 游戏本的问世。