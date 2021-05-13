Sensor Tower 公布了 2021 年 4 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排名 Top 30，详细内容如下：

出海收入 Top 30 榜单

随着 Karakin 等新地图新玩法，以及大量游戏内活动上线，本期腾讯《PUBG Mobile》海外吸金近 9500 万美元，重回出海手游收入榜榜首。在海外市场，该游戏位列手游畅销榜第 4 名，仅次于《赛马娘》、《Roblox》和《Coin Master》。

在 “Spring Has Sprung!” 等限时活动、统帅技能重置等新功能推出后，莉莉丝《万国觉醒》海外收入环比增长 32%，重回榜单第 3 名。《万国觉醒》以各国历史英雄和模拟真实战争的操作，为全球各地玩家带来沉浸体验。新文明和新英雄加入，亦为游戏的长线运营注入新的活力。截至今年 4 月底，该游戏海外总收入已突破 16 亿美元。

得益于 4 月中旬推出的第三赛季，《使命召唤手游》收入在 3 月实现 24.3% 环比增长的基础上，本期再度增长 20%，是 2019 年 10 月上市以来收入排名第 3 的月份。

沐瞳科技《无尽对决》于 4 月下旬推出 Granger 首款传说级皮肤，随即启动 515 年度 Eparty 系列预热活动。本期该游戏收入环比增长 40.6%，排名上升 11 位至榜单第 12 名。值得留意的是，来自美国市场的收入环比激增 69.2%，占本期收入的 25.5%；在去年 4 月，来自当地的收入仅占 15.5%。不同于千禧代，美国 Z 世代更容易接受手机游戏，随着这批玩家的成长，MOBA 手游在美国或将迎来新的发展机遇。

三七互娱《末日喧嚣》（Puzzles & Survival）4 月收入环比增长 20.8%，排名进一步上升 3 位至第 13 名。美国和日本是目前该游戏收入最高、增长最快的市场，分别占本期收入的 49% 和 28%。其中日本市场增长尤为显著，环比激增近 60%，这离不开发行商为当地市场投入的大量本地化运营工作。

出海下载量 Top 30 榜单

下载量方面，智明星通末日题材 SLG 新游《The Walking Dead》于 4 月登陆多个市场，以 290 万次下载入围榜单第 26 名。在《行尸走肉》重磅 IP 的加持下，该游戏获得美区 App Store 多次推荐，其收入目前处于快速拉升阶段。

本期出海手游收入榜和下载榜共出现 5 款末日题材产品，按上市时间先后排序分别为龙创悦动《守望黎明》、壳木游戏《Age of Z Origins》、FunPlus《State of Survival》、三七互娱《末日喧嚣》，以及智明星通《The Walking Dead》。榜单中末日题材手游 4 月在海外合计吸金近 1.4 亿美元，是去年同期的 2.3 倍 (当时仅 3 款入围榜单)。随着《The Walking Dead》的加入，国产末日题材手游在海外市场的收入规模将进一步提升。

首次入围下载榜的产品还有消除手游《Candy Manor》、音乐手游《Beat Racing》、宠物养成手游《Hamster Maze》、解谜手游《Brain Go 2》，以及拼图手游《BlockPuz》。