5 月 13 日，阿里巴巴跨境出口电商平台天猫淘宝海外宣布战略升级，全面开放商家出海通道，升级物流、支付、运营、售后等服务，实现商家零门槛一键入驻、运营成本大幅降低、跨境物流与支付更便捷。

“去年受疫情影响，全球消费者都将消费习惯都转移线上，推动中国跨境出口额突破万亿。” 天猫淘宝海外事业部总经理叶剑秋表示，中国制造的品牌力正在提升，境外消费者对淘宝天猫上优质国货商品的需求强劲，“我们全年将助力 10 万国货新商家加速出海。”

据了解，天猫淘宝上的商家只需在后台勾选仓库、商品要覆盖的境外区域，即可一键加入出海生意，触达天猫淘宝上的境外消费者。不熟悉境外市场的国内商家，无需组建外语客服团队，也能获得平台提供的 “托管式” 运营服务。此外还提供本地退保险服务，解决跨境退货问题。

“国内商家卖往境外最头疼的还有物流、支付问题，如何发货？境外用户怎么付款？资金安全有没有保障？” 叶剑秋表示，平台在跨境基础设施上的持续完善升级，也加速国货出海，挖掘境外市场生意机会。

据介绍，通过天猫淘宝出海的商家，可直接使用支付宝人民币结算；物流方面，天猫淘宝在杭州、深圳、香港的航空枢纽每天都有航班，往来中国和新加坡马来西亚每周超 20 班航班，此外还实现来了跨境业内首创的新加坡马来西亚海运日日班。

过去一年，国货通过淘宝天猫也加速出海，2021 年一季度，天猫淘宝海外平台的销售额同比增长 40%，超 40 万商家出海销售额同比增长翻倍。

截至目前，天猫淘宝海外已覆盖超 200 个国家和地区的消费者，菜鸟物流为 10 个国家和地区提供了官方物流转运，为中国香港、中国澳门、中国台湾、新加坡和马来西亚提供了官方直送。