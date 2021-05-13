距上一轮融资完成不到四个月，文远知行 WeRide 宣布完成融资额达数亿美元的 C 轮融资，投后估值 33 亿美元。本轮投资机构包括 IDG 资本、和创投资、基石资本、Cypress Star、云九资本、K3 Ventures 等，文远知行前期投资人 CMC 资本、启明创投、瓴峰资本等继续参投。

文远知行创始人兼 CEO 韩旭表示：“我们正在加速前进，文远知行的无人驾驶技术平台化优势也日趋明显：我们不但在广州全面试运营了自动驾驶出租车（Robotaxi），而且成功推出了出行新物种——无人驾驶小巴（Mini Robobus）。我们这些令人激动的进展让资本市场对自动驾驶的投入进一步加大。随着融资节奏的加快，文远知行将进一步扩大团队规模，继续领跑自动驾驶技术的研发和商业化创新，尽早大范围落地无人驾驶出行服务。”

今年 1 月份，文远知行获得 3.1 亿美元 B 轮融资。在这之后：

1 月底，文远知行的自动驾驶出租车开进广州 CBD，成为率先开进一线城市核心城区的自动驾驶企业；

紧接着，文远知行无人驾驶小巴连下两城，先后在广州、南京两地正式首发，开展常态化测试；

2 月初，文远知行获得网约车运营许可，成为中国第一家拥有开展网约车业务资质的自动驾驶企业；

4 月，文远知行获得美国加利福尼亚州机动车管理局（DMV）颁发的全无人驾驶测试牌照，成为全球唯一一家同时拥有中美两地无人驾驶测试许可的初创公司。

目前，文远知行正在中美两地全面展开无人化测试，加速推进下一阶段无人驾驶出租车的迭代升级，并为无人驾驶小巴的运营做好最后一步的测试验证。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。