5 月 14 日，布鲁可集团宣布完成 6 亿元人民币 B 轮融资，本轮融资由云锋基金领投，君联资本联合领投，源码资本、高榕资本、部分原股东跟投。本轮融资将主要用于 “积木+” 产业链 “研、产、营、销” 环节的升级完善。

布鲁可成立于 2014 年，2015 年正式确定了以 “积木” 为连接器的产业生态赛道。自创立以来，布鲁可全力打造匹配儿童成长需求的原创积木品牌。布鲁可积木联合哈佛大学、浙江大学等国内外高校研发，成立了中国首个儿童成长实验室，以儿童成长关键力为基础，创造出 “易拼搭、可互动、孩子更爱玩” 的积木体系与产品。

目前，布鲁可积木已经推出包括专为 6 个月到 3 岁儿童设计的启初精灵系列，以自有布鲁可小队 IP 为核心的百变布鲁可、布鲁可战队系列，以积木桶为主要形态的创造大师系列等共 15 个系列，超 100 个单品。今年年底前，计划还将有约 90 个新品面世，并将战略性推出全新科技互动系列和潮品系列。

目前，布鲁可下属产品研发和教育研发团队人员已逾百人。据介绍，每款布鲁可积木从概念设计到上市，都要经过 229 道专业工序的层层把关，1000 名儿童的双手反复测试，从而确保每款产品的积木颗粒、造型组合、主题玩法都能匹配孩子独特的成长需求。与此同时，布鲁可积木严选高质量原料和加工工艺，每块积木均通过欧盟 CE、欧盟 RoHS 以及瑞士 SGS 三重认证，以高标准保证安全与健康。正是通过扎实的产研基础，铸造了布鲁可赢得市场和行业领先地位的基石。

随着α世代妈妈的出现，消费市场发生新变革。通过洞察新生代父母的消费偏好、全新消费习惯及新的育儿理念，布鲁可积木开拓产品人群，加快产品研发，完善产品矩阵，以积木为中心，联结儿童成长中所必备或必经的环节和场景，布局出了 T（Toy 玩具）+A（Animation 动画）+G（Game 游戏）+E（Education 教育）的产业宏图。

此外，集团旗下的布鲁可动画、布鲁可教育和布布乐育也将继续以积木作为触发点和主要承载形式持续发力，不断丰富 “积木+” 的内涵和外延：IP 动画片通过 7 季动画剧集的累计，全网热播 65 亿次，收获了近百万粘性度极高的小粉丝；布布乐育以寓教于乐的内容形式载体，深耕精品数字化内容，以 “互联网+” 的新科技手段，助力孩子快乐学习；布鲁可教育基于多元化的场景积木教学，输出优质人工智能启蒙教育解决方案，走进全国乃至全球优质的小学、幼儿园所、学前教育机构，充分赋能教育。

对 B 轮融资后布鲁可的发展之路，集团创始人兼 CEO 朱伟松表示：“布鲁可从创立到今天，通过高速自我迭代，已正式进入一个全新的阶段。未来，布鲁可将深挖新消费世代的新机遇、新挑战、新需求，持续投入研发的新技术，拓展营销的新理念，探索渠道的新玩法，无论是从市场行业洞察，产品创新研发，供应链优化，渠道拓展还是数据驱动，布鲁可都将继续努力，实现进一步突围。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。