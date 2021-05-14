后疫情时代，消费者居家消费的需求迎来增长。然而城市生活节奏快，人们花在烹饪料理的时间也越来越紧张。打工族无暇做饭依靠外卖餐厅解决温饱问题，选择在家做饭的人群也对料理的效率有了要求。

对于喜欢吃火锅、烧烤的人群，火锅食材超市的生意正在二三线以下城市兴起，被称为餐饮行业下一个风口。

据艾媒咨询数据显示，在 2020 年火锅食材整体市场规模就已经达到 90 亿元。其中，“锅圈” 是满足在家吃火锅需求的新品牌。今年 3 月，锅圈完成了 3 亿美元 D 轮融资，2 年累计融资近 30 亿元。更早之前的 2 月 6 日和 2 月 8 日，火锅食材生鲜超市懒熊火锅和查特熊也相继对外宣布获得资本融资。其中，懒熊火锅的新一轮融资是其在近一年内里获得的第四轮融资，融资金额总计已超过 10 亿元。

供应链成为火锅食材企业比拼的重头戏

疫情之后，“得供应链得天下” 几乎已经成为餐饮业的共识，餐饮产业上下游的联系也日益紧密。

据红餐网不完全统计，2020 年全年，至少有 14 家食材供应链企业获得了融资。入局食材供应链行业的投资机构不乏 DCM 中国、IDG 资本、经纬中国等知名 VC 机构。

目前，在火锅食材赛道中，火锅食材店的壁垒在于供应链、产品研发及物流配送三个方面。如果能在供应链上游整合对接的上百家专业工厂，凭借规模效应能带来巨大的成本优势。

供应链已然成为火锅食材连锁玩家比拼的重头戏。锅圈对供应链的重视也体现在公司名称中——锅圈供应链（上海）有限公司。创立之初，锅圈的创业初衷就是解决传统火锅餐饮在食材采购中，由于不够标准化所导致的各种问题。

锅圈在供应链上游管控了 500 多家专业食材工厂，优化了供应链效率。供应链优势也成为其频繁拿到融资的重要原因。

自 2017 年成立至今，锅圈在 4 年内开店数超 6000 家，并计划在 2021 年底扩展到 10000 家店。锅圈的店铺已经覆盖以中原城市为核心的周边 15 省份，下渗至 3 个直辖市 200 个地级市及 1000 个县城。在今年 D 轮融资完成后，锅圈在加筑上游壁垒的同时，还在进一步下沉至三至六线消费市场，成为距离广大消费者居住社区最近的新型家庭食材超市。

持续创新，推出憨憨品牌拓展线上渠道

按照目前的市场布局，锅圈线下门店主要集中在三四线城市社区位置，大部分消费人群在 30 岁以上；锅圈目前主打的也是新鲜、优质、实惠的半成品产品，在线下门店并没有包装和常温产品。

为了补充产品布局，锅圈决定开发憨憨品牌，拓展线上电商渠道，通过产品、地域和人群的互补，再造锅圈，孵化锅圈食品品牌，憨憨系列产品就此诞生。

憨憨品牌产品创新主要体现在产品形态、产品概念和产品故事三个方面。

产品形态上，区别于线下门店所售的冻品/半成品，憨憨主打常温品，符合电商属性，兼具锅圈原有的供应链优势；

产品概念上，憨憨主打复刻地域风味（比如新疆番茄锅底、酸辣粉）及全球风味（比如日式豚骨拉面、意大利面番茄）结合，覆盖高低端价位产品；

产品故事上，憨憨产品包装上的人物形象设计代表千人千面，展现年轻人的自我价值观。

憨憨延续锅圈深耕供应链的逻辑，整合上游加工商和原料供应商，从 500 家供应链，从中挑选顶级供应商，结合自有工厂和 3 个食材研发中心，在研发创新上探索真空锁鲜、气调锁鲜等技术。

“单身经济” 热潮之下，越来越多的年轻人带动了 “一人食” 餐饮品牌的兴起，也迎来了方便速食类食品、懒人经济的行业风口。在这一趋势下，憨憨产品负责人指出：“憨憨未来将专注打造一人食品牌，不断差异化产品概念、个性化产品风格，让每个消费者都能实现精致一人食。”

未来将拓展方便半成品菜品市场

关于未来的市场拓展计划，锅圈负责人告诉动点科技，锅圈还将拓展 “方便菜” 的新市场，推出中餐菜肴的半成品、料理包等产品。

虽然不被大众熟知，实际上现在料理包已经进入人们的日常餐饮。例如，很多知名快餐品牌的米饭类产品都是用料理包制作，例如连锁快餐品牌吉野家、真功夫等。现在越来越常见的自嗨锅、方便米饭中都含有料理包，本质都是提前做好的预包装食品。

简单来说，料理包就是工厂通过工业化手段，批量制作出来的成品菜品。不过，不了解料理包的人群可能对其印象不佳，也有对食品卫生安全的担忧。其实，在一些业内人士看来，相比于餐饮门店现场烹制，由正规食品工厂生产的半成品、料理包反倒是更加安全的。

对于在家烹饪的人群来说，半成品、料理包能很大程度上帮助解决食材处理费时费力的问题，方便消费者在家烹饪，提高在家做饭的效率。

在火热的社区团购赛道，锅圈也有所投入。在 4 月下旬，锅圈投资建立的 5000 坪净菜仓库已经在郑州落地，并推出锅小圈优选布局社区生鲜。锅小圈优选在郑州试点，小范围开放线下门店做团点，主打鲜果蔬菜，价格接近团购，用批发价格做商超质量，从火锅食材的 “好吃不贵” 延伸到社区生鲜的 “净菜品质，毛菜价格”。

在成为社区新型家庭食材超市的路上，锅圈仍在持续创新、扩展自身的边界。