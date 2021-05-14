据港交所文件，京东物流通过港交所上市聆讯。该公司计划 5 月 17 至 5 月 21 日启动招股，5 月 28 日在港上市。

此外，京东物流公布了一季度营收情况。在 2018 年、2019 年和 2020 年，京东物流营收分别为人民币 379 亿元、498 亿元和 734 亿元，其中 2019 年同比增长 31.6%，2020 年同比增长 47.2%，而在 2021 年第一季度期间，京东物流收入 224 亿元，同比增长 64.1%。

截至 2020 年 12 月 31 日，京东物流运营超过 900 个仓库，包含京东物流管理的云仓面积在内，仓储总面积约 2100 万平方米。其构建的仓储网络、综合运输网络、最后一公里配送网络、大件网络、冷链网络及跨境网络等六大网络，服务范围覆盖了中国几乎所有地区、城镇和人口，全球可触达超过 220 国家和地区。

根据京东物流此前披露的募资用途，未来 12-36 个月内，募资将主要用于继续升级和扩展六大物流网络，保持竞争优势；用于开发与供应链解决方案和物流服务相关的包括自动化科技、数据分析与算法以及其他底层技术等先进技术；以及用于扩展一体化供应链解决方案的广度与深度，深耕现有客户，吸引潜在客户。