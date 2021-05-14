5 月 14 日，神经介入器械公司暖阳医疗宣布已于近日完成近亿元 A 轮与 A+ 轮融资。A 轮融资由道彤投资领投，丰硕创投、老股东华创资本、荣安创投跟投；A+ 轮融资由沂景资本领投，道彤继续跟投，华兴资本任此次融资的独家财务顾问。本轮融资后，公司将推进神经介入核心产品进入注册临床阶段，以及公司其他领域产品管线的研发。

暖阳医疗成立于 2019 年，聚焦神经介入领域，拥有神经介入出血、缺血和通路产品管线，产品包括血流导向系统、取栓支架、抽吸导管、球囊导管、微导管等。其中核心产品血流导向系统能够实现从中小型到巨大型动脉瘤适应症全覆盖，产品的核心指标均全球领先；另一核心领域产品取栓支架和抽吸导管，能够在保证取栓充分性的同时降低术中风险，亦为全球首创。

暖阳医疗创始人贾晶表示：“感谢新老投资人的支持与认可，本轮融资将加速推动我们核心产品的开发进度。我们相信未来十年是神经介入的黄金十年，暖阳医疗在神经介入出血、缺血及通路三大领域所做的全面布局，有着推动中国乃至全球脑卒中防治手段进步发展的重要意义。我们坚持原创，在充分了解临床痛点的前提下，在产品设计的各个部分都进行了大量创新突破，并收获了来自临床医生的积极反馈和高度评价。我们重视产品质量，产品在设计和开发阶段进行了充分的评价工作。暖阳医疗，我们的目标就是做有 ‘温度’ 的产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。