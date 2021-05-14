搜狐公司公布了 2021 年第一季度财务报告。该公司总收入为 2.22 亿美元，较 2020 年同期增长 24%，较上一季度下降 12%；品牌广告收入为 3100 万美元，同比增长 20%，环比下降 26%；在线游戏收入为 1.76 亿美元，同比增长 32%，环比下降 10%。

第一季度，归于搜狐公司的美国通用会计准则持续经营业务净利润为 3200 万美元。去年同期净亏损为 1000 万美元，上季度净利润为 4700 万美元。归于搜狐公司的非美国通用会计准则持续经营业务净利润为 3700 万美元。去年同期净亏损为 800 万美元，上季度净利润为 5300 万美元。

搜狐公司董事长兼首席执行官张朝阳博士评论道：“2021 年第一季度，我们延续去年的运营策略，收入超出预期。同时，我们高兴地宣布非美国通用会计准则净利润达 3700 万美元，也远超此前预期。这主要得益于我们对成本费用的严格控制，以及在线游戏业务的稳健表现。搜狐媒体持续关注对产品和技术的创新和优化，激发优质内容的产生和社交分发，搜狐视频也持续发力于自制剧长视频内容和直播短视频内容。同时，我们将先进的视频直播技术整合到产品矩阵中，并广泛应用于内容营销活动。这些活动不仅有效地促进了优质内容的产生，而且吸引了大量用户关注和广告主的预算。畅游的在线游戏业务在 2021 年第一季度表现稳健，收入远超预期。”

PC 客户端游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 230 万，较去年同期增长 7%，与上一季度持平。

移动游戏方面，总计平均月度活跃用户数为 200 万，较去年同期下降 40%，较上一季度下降 16%；季度总计活跃付费用户数为 50 万，较去年同期下降 52%，较上一季度下降 20%。

与此同时，搜狗也发布了第一季度财报。该公司总营收为 1.372 亿美元，同比下降 47%；净利润为 3530 万美元，而上年同期净亏损 3160 万美元。