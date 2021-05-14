根据 Strategy Analytics 近期发布的研究报告，人们依旧在家工作、学习和玩游戏，这推动了市场对平板电脑的需求超过了目前所能满足的水平。2021 年 Q1 苹果、三星、联想和亚马逊都表现强劲，这是因为疫情重新改变了消费者消磨时间的方式以及他们的工作地点。经过多年的生产力升级，平板电脑现在能够满足这一需求。雇主和雇员都发现了在家办公的好处，这可能预示着平板电脑的长期使用和所有权的良好趋势。

Strategy Analytics 互联计算总监 Eric Smith 表示，“要找到这样的增长，我们还得追溯到 2013 年第一季度，想想都令人难以置信。要记住的一件事是，与 2020 年 Q1 世界所面临的可怕环境相比，这是有利的。尽管如此，持续的在家办公活动已经让每个家庭成员都需要真正的计算能力。我们的调查显示，即使 COVID-19 的封锁取消，人们对在家办公的态度仍是积极的。”

Strategy Analytics 行业分析师 Chirag Upadhyay 补充道：“苹果 iPad 上个季度的表现非常强劲，但它的许多安卓竞争对手，比如三星、联想和亚马逊，也表现不俗。现在，主打生产力的平板电脑是大多数供应商产品线的一部分，这有助于满足消费者在家工作和从家学习的需求。尽管笔记本电脑的需求依然火爆，但微软、联想、惠普和戴尔的 Windows 可拆卸设备依旧再次出现增长。同时，当我们都在家中寻找放松的方式时，平板电脑提供了享受视频、游戏和交流的灵活性。