近日，深圳市前海小藻科技有限公司完成了亿元级 B 轮融资，由东方富海和清控银杏共同领投。本轮融资将继续用于微藻领域的产品研发及养殖规模扩大，进一步提升小藻科技在藻源 EPA 的垄断地位，并进一步向心血管领域的保健品、药品及慢性病管理市场扩张。

小藻科技的核心是地球生物的福音——微藻。它是地球演化过程中氧气的主要缔造者，也是世界上现存最古老的生物体之一，其衍生品被广泛的应用在各个领域，包括：医药领域、食物加工、保健营养及动物饲料。同时，微藻还具有强大的碳中和能力，养殖出一吨的微藻至少可以消耗掉 1.8 吨的二氧化碳。在全球碳减排的大环境下，微藻的养殖产业具有无限的可能性。

小藻科技的前身是美国 Lyxia 公司，由俞威博士在 2012 年在美国创立，专注于微藻产业产品研发及商业化应用。俞威博士于 2016 年在深圳成立了小藻科技，并同时在广西注册了全资子公司小藻农业。小藻科技是一家专注于微藻产业技术研发、养殖和生产的高新技术企业，拥有国内最大的微藻生产基地，也是全球首家实现微藻 EPA 工业化规模生产的企业。俞威博士多次表示：“中国微藻产业的核心短板在于缺乏自己的技术壁垒。” 所以自回国以来，俞威博士大量寻访微藻领域的养殖和提取专家。经过数年的努力，小藻科技终于拥有了独立的微藻研发实验室和一支逾 40 人的专业微藻技术研发团队，从藻种筛选培育、养殖生产、提油应用全部拥有独立的知识产权。

目前，小藻科技的核心产品是通过微拟球藻获得的 EPA（二十碳五烯酸），这是一种多不饱和脂肪酸，是人体不能自主产生且必需的营养素之一，具有抗炎症、抗氧化和软化血管等特点，在心血管疾病治疗、抑郁症、减肥和运动等方面都具有一定的效用。因其在心血管疾病治疗方面有着重要的功效，有着 “血管清道夫” 之称。

心血管疾病长期以来都在威胁着人类生命。根据国家心血管病中心发布的《中国心血管健康与疾病报告》显示，中国心血管疾病患者达到了 3.3 亿人，并还保持持续上升的趋势。当前，全球心血管疾病治疗药物以他汀类为主，通过降低密度脂蛋白的水平，从而降低心血管疾病发生的风险，通过长期服用这类药物，能够降低心血管不良事件（MACE）发生率 25%-35%。

直至 2011 年 MARINE 实验研究发现高纯度的 EPA 对心血管疾病有积极的效果，才取得了新的突破。在他汀类药物的基础上，配合使用高纯度的 EPA 制剂，可有效的再降低 25% 的心血管不良事件发生率。这一发现让 EPA 一夜之间成为了心血管疾病治疗领域的宠儿，也让各界开始认识到 EPA 的重要性。后来，在 2012 年、2019 年和 2021 年，高纯度的 EPA 制剂陆续被美国食品和药物管理局、欧盟委员会批准上市并一再扩大使用人群范围。今年 1 月份，海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区也率先引进了 VASCEPA（EPA 高纯度制剂），并开出了第一张处方药，国内高纯度的 EPA 药物制剂预计也将于今年上市。同时，微拟球藻的新资源食品证也于 2021 年 4 月正式获批，这也意味着 EPA 的国内乃至全球市场都将迈入一个高速增长期。而小藻科技多年来一直为境外客户提供高纯度的藻源 EPA 产品，作为全球最大的藻源 EPA 供应商之一，具有极强的先发优势及技术壁垒。

除此之外，微藻还在食品、化妆品及饲料领域有着广泛的应用场景，相关提取物在酸奶、冰淇凌、软糖等食品，甚至洗护产品和化妆品中都有着多样化的产品。小藻科技也在加强相关产品的研究，拓展产品线，并进一步打造全球最大的微藻产业链。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。