苹果今天宣布 Apple Music 将支持使用杜比全景声（Dolby Atmos）技术的空间音频，为订阅者带来「引领业界的声音品质」。Apple Music 用户能够以无损音频聆听超过 7500 万首歌。重要的是，这项新升级无需额外付费，将于下个月上线。

「Apple Music 在音质上取得了空前的进展。」Apple Music 和 Beats 副总裁 Oliver Schusser Oliver Schusser 表示。「用杜比全景声听音乐就有如魔法一般。乐声自四面八方将你环绕，听起来美好得令人难以置信。现在，我们正与 J Balvin、Gustavo Dudamel、Ariana Grande、Maroon 5、Kacey Musgraves 与 The Weeknd 等我们的听众最爱的歌手及乐团合作，为他们带来创新而身历其境的体验。订阅者也能利用无损音频功能，以最佳的音质聆听音乐。我们所熟悉的 Apple Music 将完全改变。」

杜比全景声是一种革新的沉浸式音频体验，能让艺人混音创造出从四周甚至上方传来的声音。在默认情况下，Apple Music 将自动在所有使用 H1 或 W1 芯片的 AirPods 和 Beats 耳机，以及最新版本的 iPhone、iPad 和 Mac 之内置扬声器中播放杜比全景声曲目。此外，能以杜比全景声播放的专辑将在详细页面中以徽章标示，便于探索。

苹果方面提到，Apple Music 和杜比携手打造让音乐家、制作人与混音工程师能更容易使用杜比全景声创作歌曲的环境。目标包含在主流市场中增加支援杜比技术的录音室数量至两倍，提供教育训练课程、以及为独立艺人提供资源等。

据介绍，苹果使用 ALCA（Apple 无损音频编码），以保存原始音档的每一个位元。这代表着 Apple Music 的订阅者能听到和艺人在录音室里录制的原汁原味的声音。

若想开始聆听无损音频，使用最新版本 Apple Music 的订阅者可以从「设定」>「音乐」>「音频品质」开启功能。订阅者可以就不同的网路连线方式（如蜂窝数据、Wi-Fi 或下载项目），选择不同的音频解析度。 Apple Music 的无损音讯分级范围，从 CD 品质的 44.1 kHz/16 bit，到 48 kHz/24 bit 的音讯解析度，可以在任何 Apple 装置上原生播放。 Apple Music 也为对声音品质要求极高的听众提供最高可达 192 kHz/24 bit 的高解析度音频。