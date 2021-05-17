5 月 17 日，“世界电信日” 来临之际，北京移动上线 5G 消息。据介绍，这是通信行业首发的服务类 5G 消息，也是第一个助力于提升运营商客户服务体验的 5G 消息产品。

今年全国两会期间，北京移动联手新华网开发了 “新华网两会 5G 消息模拟体验 “产品，将 5G 消息模拟产品应用于全国两会媒体报道。与之前的 5G 消息模拟体验不同，此次上线的心级服务 5G 消息除了可提供资讯共享、热点推荐等富媒体信息外，还能实现查询订购以及营业厅预约取号等智能交互服务，真正实现 5G 消息 “触达即服务” 的一站式闭环体验。

无需下载 App 就能使用北京移动心级服务 5G 消息，通过手机短信、扫描二维码等方式即可自动跳转至应用场景。在类似于传统短信的交互界面上，能看到话费账单、流量查询、热门权益等信息内容，同时还能直接进行话费充值、营业厅预约取号、积分查兑。客户常用的服务需求都集成在了下方的快捷按钮中，一键即可跳转到功能界面。与以前需要在 App 上操作相比，简洁的交互界面使便利性和易用性都大大提升。

据悉，北京移动为推广心级服务 5G 消息，还推出了 “517 参与送 3GB 流量” 限时活动，以及六项安心服务举措，包括 “厅台服务 爱心驿站”、“热线服务 老人优先”、“视频客服 远程认证”、“快装快修 慢必赔”、“报装联系 2 小时响应” 和 “企业客户 上门服务” 等。