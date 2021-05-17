5 月 17 日，新能源物流车数字化平台「地上铁」宣布完成新一轮融资，本轮融资由英格卡集团领投，SMRT 创投、润信新观象产业基金，以及包括博将资本、经纬中国在内的老股东跟投，泰合资本担任独家财务顾问。

至此地上铁共计完成 1 亿美元 C 轮系列融资。本轮资金将用于数字化体系建设、线下维修体系的拓展、国际业务拓展等。

地上铁创始人兼 CEO 张海莹女士表示：“未来，地上铁将致力于扩展平台价值，完善运营体系，通过对车辆全生命周期的管理提升服务价值，进一步提高车辆使用效率，放大数据势能，推动整个新能源行业的标准化与集约化发展。地上铁在进一步推动全球业务拓展，输出地上铁的数字化管理及线下运营经验，建设世界级的新能源物流车数字化平台。”

本轮领投方英格卡集团对地上铁的业务和未来合作充满期待，英格卡集团旗下的英格卡投资总经理 Krister Mattsson 表示：“我们很高兴能对地上铁进行新的少数股权投资，这是使宜家零售持续为顾客提供电动车配送服务的又一重要举措。这一举措让我们在持续实现对顾客的承诺的同时，也减少对环境带来的影响。自 2019 年以来，宜家零售中国就与地上铁在北京、上海、广州、长沙和郑州等市场开展了电动车顾客配送方面的密切合作。他们的电动车占宜家中国顾客配送运力的三分之一，并为宜家在上海等城市实现 100% 电动车顾客配送提供了强有力的支持。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。